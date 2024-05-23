Нацбанк України обмежить кількість та суму онлайн-переказів на місяць через “поширення онлайн-шахрайства”

Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив, що в Україні запровадять обмеження на вихідні Р2Р-переклади. Поки що озвучуються цифри 30 операцій на місяць та 100 000 грн.

Рішення НБУ пошириться безпосередньо на вихідні перекази — брати кошти на картку можна необмежено.

Це намагаються виправдати боротьбою з онлайн-шахрайством. Заявлено, що це не завадить волонтерським зборам, оскільки стосуватиметься лише вихідних платежів.

Більш правдоподібними звучать причини у вигляді ухилення від сплати податків, виплати зарплати в конвертах, виведення коштів за кордон чи торгівлі наркотиками тощо, і ще популярнішими стали після полювання на мискодинг у гральному бізнесі.

Водночас розглядається законопроект про підвищення ПДВ на 2-3 % та воєнного збору з 2,5 до 5 відсотків. Це обґрунтовує брак бюджету на утримання армії, який залишається після корупційних схем в українському уряді.