Нацбанк України обмежить кількість та суму онлайн-переказів на місяць через “поширення онлайн-шахрайства”23.05.24
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив, що в Україні запровадять обмеження на вихідні Р2Р-переклади. Поки що озвучуються цифри 30 операцій на місяць та 100 000 грн.
Рішення НБУ пошириться безпосередньо на вихідні перекази — брати кошти на картку можна необмежено.
Це намагаються виправдати боротьбою з онлайн-шахрайством. Заявлено, що це не завадить волонтерським зборам, оскільки стосуватиметься лише вихідних платежів.
Більш правдоподібними звучать причини у вигляді ухилення від сплати податків, виплати зарплати в конвертах, виведення коштів за кордон чи торгівлі наркотиками тощо, і ще популярнішими стали після полювання на мискодинг у гральному бізнесі.
Водночас розглядається законопроект про підвищення ПДВ на 2-3 % та воєнного збору з 2,5 до 5 відсотків. Це обґрунтовує брак бюджету на утримання армії, який залишається після корупційних схем в українському уряді.
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