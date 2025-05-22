Наушники Oppo Enco Clip весом менее 6 г имеют 42 часа автономнсоти22.05.25
Компания Oppo анонсировала Enco Clip – новые легкие беспроводные наушники с открытым дизайном, рассчитанные на длительное использование. Каждый наушник весит менее 6 граммов, что должно обеспечить комфорт даже во время многократного прослушивания в течение дня.
Это первая модель в линейке Oppo Enco с открытой конструкцией, позволяющей лучше воспринимать окружающие звуки. Enco Clip оснащен 11-миллиметровыми динамиками, которые, по словам производителя, обеспечивают глубокие басы и четкое звучание как при прослушивании музыки, так и во время разговоров.
Фиксация наушников обеспечивается гибкой проволокой с эффектом памяти, а форма корпуса разрабатывалась на основе анализа более 10 000 ушей для обеспечения удобной и стабильной посадки.
Для улучшения качества голосовых вызовов в шумной среде Enco Clip используется модуль VPU, который отвечает за снижение фоновых шумов. Без зарядного кейса наушники работают до 9,5 часов, а вместе с кейсом общее время автономной работы может достигать 42 часов.
Наушники доступны в двух цветах – сером (Star Ash Gray) и перламутровом (Pearl Sea). В Китае модель уже появилась в продаже по цене около 799 юаней (около $111). В компании пока не сообщили, когда устройство выйдет на другие рынки.
Ранее Oppo также объявила о старте продаж новой серии смартфонов Reno13 F в Украине, которая включает модели с поддержкой 5G и 4G, а также старшую версию с расширенным объемом памяти.
Компания Oppo анонсировала новые TWS-наушники под названием OPPO Enco Air 4 Pro. Эти наушники имеют внутриканальную конструкцию и оснащены следующими ключевыми характеристиками:
- Bluetooth 5.4
- 12.4-миллиметровые драйверы с титановым напылением
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP55
- Игровой режим с низкой задержкой звука (47 мс)
- Функция Dual Connection
- Сертификация Hi-Res Audio Wireless
- Поддержка аудиокодеков LHDC 5.0, SBC, AAC
- Система активного шумоподавления (ANC)
Что касается автономности, OPPO Enco Air 4 Pro могут работать до 44 часов с учетом заряда кейса. Наушники также поддерживают быструю зарядку, обеспечивая до 4 часов прослушивания музыки после 10 минут зарядки.
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