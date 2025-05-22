Навушники Oppo Enco Clip вагою менше 6 г мають 42 години автономності

Компанія Oppo анонсувала Enco Clip – нові легкі бездротові навушники з відкритим дизайном, які розраховані на тривале використання. Кожен навушник важить менше ніж 6 грамів, що має забезпечити комфорт навіть під час багаторазового прослуховування протягом дня.

Це перша модель у лінійці Oppo Enco з відкритою конструкцією, що дозволяє краще сприймати навколишні звуки. Enco Clip оснащений 11-міліметровими динаміками, які, за словами виробника, забезпечують глибокі баси та чітке звучання як під час прослуховування музики, так і під час розмов.

Фіксація навушників забезпечується гнучким дротом із ефектом пам’яті, а форма корпусу розроблялася на основі аналізу понад 10 000 вух для забезпечення зручної та стабільної посадки.

Для покращення якості голосових дзвінків у шумному середовищі Enco Clip використовується модуль VPU, який відповідає за зниження шумів фону. Без зарядного кейсу навушники працюють до 9,5 години, а разом з кейсом загальний час автономної роботи може досягати 42 годин.

Навушники доступні у двох кольорах – сірому (Star Ash Gray) та перламутровому (Pearl Sea). У Китаї модель вже з’явилася у продажу за ціною близько 799 юанів (близько $111). У компанії поки що не повідомили, коли пристрій вийде на інші ринки.

Раніше Oppo також оголосила про старт продажу нової серії смартфонів Reno13 F в Україні, яка включає моделі з підтримкою 5G та 4G, а також старшу версію з розширеним обсягом пам’яті.

Компанія Oppo анонсувала нові TWS-навушники під назвою OPPO Enco Air 4 Pro.

Bluetooth 5.4

12.4-міліметрові драйвери з титановим напиленням

Захист від пилу та вологи за стандартом IP55

Ігровий режим із низькою затримкою звуку (47 мс)

Функція Dual Connection

Сертифікація Hi-Res Audio Wireless

Підтримка аудіокодеків LHDC 5.0, SBC, AAC

Система активного шумоподавлення (ANC)

Що стосується автономності, то OPPO Enco Air 4 Pro можуть працювати до 44 годин з урахуванням заряду кейсу. Навушники також підтримують швидку зарядку, забезпечуючи до 4 годин прослуховування музики після 10 хвилин заряджання.