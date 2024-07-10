NASCAR анонсировала новый электрический болид для кольцевых гонок10.07.24
NASCAR представила прототип электрического гоночного автомобиля на «Уличных гонках в Чикаго» (Chicago Street Race). Партнером проекта выступила шведская компания ABB, специализирующаяся на электрификации.
Этот прототип напоминает кроссовер, такой как Ford Mustang Mach-E, и отличается от традиционных стоковых автомобилей. Однако не стоит ожидать, что он в ближайшее время заменит привычные V8 двигатели на трассе.
Согласно заявлениям NASCAR, автомобиль оснащен тремя электромоторами — одним спереди и двумя сзади, питаемыми батареей с жидкостным охлаждением емкостью 78 кВт·ч, которая может генерировать до 1000 кВт пиковой мощности. Электромобиль базируется на модифицированном шасси Next Gen, внедренном NASCAR в 2022 году и разрабатывавшемся с учетом возможного перехода на альтернативные виды топлива. В создании прототипа участвовали Chevrolet, Ford и Toyota.
Пилот NASCAR Дэвид Реган, первым испытавший прототип стоимостью 1,5 миллиона долларов, сообщил, что его самый быстрый круг на трассе Martinsville Speedway в Вирджинии был лишь на две десятых секунды медленнее обычного болида. Ускорение электрокара было почти вдвое больше, однако вес машины замедлял ее на поворотах.
Хотя традиционные стоковые автомобили пока остаются на трассе, ходят слухи о возможном введении гибридов в ближайшие годы. NASCAR также рассматривает возможность создания отдельной серии гонок для высокопроизводительных электромобилей, подобной Formula E, которую спонсирует ABB.
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