NASCAR анонсувала новий електричний болід для кільцевих перегонів

NASCAR представила прототип електричного гоночного автомобіля на “Вуличних перегонах у Чикаго” (Chicago Street Race). Партнером проекту виступила шведська компанія ABB, що спеціалізується на електрифікації.

Цей прототип нагадує кросовер, такий як Ford Mustang Mach-E, та відрізняється від традиційних стокових автомобілів. Однак не варто очікувати, що він найближчим часом замінить звичні двигуни V8 на трасі.

Згідно із заявами NASCAR, автомобіль оснащений трьома електромоторами — одним спереду і двома ззаду, живильними батареєю з рідинним охолодженням ємністю 78 кВт·год, яка може генерувати до 1000 кВт пікової потужності. Електромобіль базується на модифікованому шасі Next Gen, впровадженому NASCAR у 2022 році, що розроблявся з урахуванням можливого переходу на альтернативні види палива. У створенні прототипу брали участь Chevrolet, Ford та Toyota.

Пілот NASCAR Девід Реган, який першим випробував прототип вартістю 1,5 мільйона доларів, повідомив, що його найшвидше коло на трасі Martinsville Speedway у Вірджинії був лише на дві десяті секунди повільніше за звичайний болід. Прискорення електрокара було майже вдвічі більшим, проте вага машини сповільнювала її на поворотах.

Хоча традиційні стокові автомобілі поки що залишаються на трасі, ходять чутки про можливе введення гібридів у найближчі роки. NASCAR також розглядає можливість створення окремої серії гонок для високопродуктивних електромобілів, подібної до Formula E, яку спонсує ABB.