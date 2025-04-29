NASA сделала орбитальное фото поездки марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity не сбавляет темпов исследования Марса, даже несмотря на свою максимальную скорость всего 0,16 километра в час. Недавно орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал след, оставленный ровером на поверхности планеты, сообщает Engadget.

Тропа тянется от предыдущего научного объекта — канала Гедиз Валлис — к новому району исследований. На снимке Curiosity выглядит как маленькое светлое пятно у начала примерно 320-метрового пути. По информации NASA, это первое изображение, сделанное с орбиты, на котором видно марсоход во время его движения по Красной планете.

Фотографию удалось получить 28 февраля с помощью камеры HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment). На снимке запечатлены следы, оставленные за 11 поездок, совершённых Curiosity с начала месяца. На Земле такие следы быстро бы исчезли, но на Марсе они могут сохраняться в течение нескольких месяцев, прежде чем их сотрёт ветер.

В ближайшее время Curiosity должен добраться до новой исследовательской точки — области, где находятся формации, предположительно сформировавшиеся в результате древней подземной водной активности.

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало новую фотографию, полученную от марсохода Curiosity, продолжающего свою работу на Марсе.

По информации от NASA, марсоход Curiosity начал приближаться к горному образованию, которое ученые назвали «Мон-Мерку» — в честь горы во Франции. Этот холм высотой около 6 метров запечатлен на новом «селфи» Curiosity, а также на паре панорам, которые предлагают трёхмерный вид.

Селфи на фоне Мон-Мерку в полном разрешении доступна по ссылке. Высококачественная панорама, составленная из 32 отдельных снимков, 360-градусная панорама из 126 снимков. Обе панорамы были сделаны 4 марта 2021 года.