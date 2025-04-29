NASA зробила орбітальне фото поїздки марсоходу Curiosity29.04.25
Марсоход Curiosity не сбавляет темпов исследования Марса, даже несмотря на свою максимальную скорость всего 0,16 километра в час. Недавно орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал след, оставленный ровером на поверхности планеты, сообщает Engadget.
Тропа тянется от предыдущего научного объекта — канала Гедиз Валлис — к новому району исследований. На снимке Curiosity выглядит как маленькое светлое пятно у начала примерно 320-метрового пути. По информации NASA, это первое изображение, сделанное с орбиты, на котором видно марсоход во время его движения по Красной планете.
Фотографию удалось получить 28 февраля с помощью камеры HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment). На снимке запечатлены следы, оставленные за 11 поездок, совершённых Curiosity с начала месяца. На Земле такие следы быстро бы исчезли, но на Марсе они могут сохраняться в течение нескольких месяцев, прежде чем их сотрёт ветер.
В ближайшее время Curiosity должен добраться до новой исследовательской точки — области, где находятся формации, предположительно сформировавшиеся в результате древней подземной водной активности.
Американське управління з аеронавтики та дослідження космічного простору опублікувало нову фотографію, отриману від марсоходу Curiosity, що продовжує свою роботу на Марсі.
За інформацією NASA, марсохід Curiosity почав наближатися до гірської освіти, яку вчені назвали «Мон-Мерку» — на честь гори у Франції. Цей пагорб висотою близько 6 метрів зображений на новому «селфі» Curiosity, а також на парі панорам, що пропонують тривимірний вигляд.
Селфі на фоні Мон-Мерку в повній роздільній здатності доступна за посиланням. Високоякісна панорама, складена з 32 окремих знімків, 360-градусна панорама зі 126 знімків. Обидві панорами було зроблено 4 березня 2021 року.
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