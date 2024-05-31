Мышки и клавиатуры Logitech адаптированные для Mac начнут продаваться в Украине с июня31.05.24
Logitech сегодня объявила о новой линейке продуктов Logi for Mac, направленной на улучшение опыта пользователей Mac. В линейку вошла новейшая серия MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini в цвете Space Gray, а также мышь MX Anywhere 3S для Mac.
Пластиковые детали новых продуктов в линейке Logi для Mac на 78% состоят из переработанного пластика.
Ассортимент продукции MX, а также новые продукты MX доступны в цветах, соответствующих дизайну компьютеров Mac.
- MX Keys S для Mac: Клавиатура с удобным и точным набором текста и обновленной специальной раскладкой для Mac с улучшенной подсветкой. А также функция Smart Actions в приложении Logi Options+.
- MX Keys S Combo для Mac: Первый комплект MX для Mac, включающий клавиатуру MX Keys S, мышь MX Master 3S и подставку для руки MX Palm Rest.
- MX Anywhere 3S для Mac: компактная мышь с тихими щелчками, быстрое и точное отслеживание с разрешением 8K на любой поверхности.
- MX Keys Mini для Mac теперь доступна в сером цвете Space Gray. Она идеально интегрируется в рабочий процесс, имеет подсветку и настройку программного обеспечения.
Цены на новую периферию Logitech в Украине
Устройства для Mac MX Keys S (4999 грн.), MX Keys S Combo (8999 грн.), MX Anywhere 3S (3999 грн.), MX Keys Mini (4799 грн.) будут доступны в Украине в июне 2024 года.
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Мышки и клавиатуры Logitech адаптированные для Mac начнут продаваться в Украине с июняLogitech mac os клавиатура мышка
В линейку вошла новейшая серия Logitech MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini в цвете Space Gray, а также мышь MX Anywhere 3S для Mac.
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