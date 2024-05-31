Мишки та клавіатури Logitech адаптовані для Mac почнуть продаватися в Україні з червня

Logitech сьогодні оголосила про нову лінійку продуктів Logi for Mac, спрямовану на покращення досвіду користувачів Mac. У лінійку увійшла найновіша серія MX для Mac: MX Keys S, MX Keys S Combo, MX Keys Mini у кольорі Space Gray, а також миша MX Anywhere 3S для Mac.

Пластикові деталі нових продуктів у лінійці Logi для Mac на 78% складаються із переробленого пластику.

Асортимент продукції MX, а також нові продукти MX доступні у кольорах, що відповідають дизайну комп’ютерів Mac.



MX Keys S для Mac: Клавіатура зі зручним та точним набором тексту та оновленою спеціальною розкладкою для Mac з покращеним підсвічуванням. А також функція Smart Actions у Logi Options+.

MX Keys S Combo для Mac: Перший комплект MX для Mac, що включає клавіатуру MX Keys S, мишу MX Master 3S та підставку для руки MX Palm Rest.

MX Anywhere 3S для Mac: компактна миша з тихими клацаннями, швидке та точне відстеження з роздільною здатністю 8K на будь-якій поверхні.

MX Keys Mini для Mac тепер доступна у сірому кольорі Space Gray. Вона ідеально інтегрується в робочий процес, має підсвічування та налаштування програмного забезпечення.

Ціни на нову периферію Logitech в Україні

Пристрої для Mac MX Keys S (4999 грн), MX Keys S Combo (8999 грн), MX Anywhere 3S (3999 грн), MX Keys Mini (4799 грн) будуть доступні в Україні в червні 2024 року.