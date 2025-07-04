MSI выпустила видеокарту GeForce RTX 5050 в модификациях Gaming, Ventus и Shadow

Компания Micro-Star International (MSI) объявила о начале продаж собственных версий видеокарт GeForce RTX 5050. Производитель подготовил к релизу модели в рамках линеек Gaming, Ventus и Shadow, среди которых будут варианты как с заводским разгоном, так и без него.

Все видеокарты серии RTX 5050 в исполнении MSI оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами и занимают два слота в корпусе. Они компактны по длине — от 197 до 202 мм. Для дополнительного питания предусмотрен 8-контактный разъём, а на задней панели размещены три выхода DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

Варианты с заводским разгоном включают Ventus 2X OC и Shadow 2X OC, у которых частота в boost-режиме повышена с эталонных 2572 МГц до 2602 МГц. Модель Gaming OC предлагает ещё более высокую частоту — 2632 МГц. С помощью фирменного ПО MSI Center пользователи смогут дополнительно поднять эти значения: до 2617 МГц для Ventus/Shadow и до 2647 МГц для Gaming OC.

Ранее было известно что производители получили разрешение на начало массовых поставок GeForce RTX 5050 в розницу, однако не все из них успеют обеспечить наличие карт к началу продаж. Перенос даты также отразится на медиаконтенте: часть вендоров не успеет отправить пресс-семплы вовремя, из-за чего большинство обзоров, скорее всего, появится уже после выхода новинки на рынок.

По предварительной информации, десктопная GeForce RTX 5050 будет во многом повторять мобильную версию. В её основе — тот же графический процессор GB207 с 2560 ядрами CUDA и 128-битной шиной памяти. Видеокарта получит восемь гигабайт видеопамяти GDDR6 с эффективной скоростью 20 Гбит/с. Пропускная способность памяти составит 320 Гбайт/с, а энергопотребление достигнет 130 Вт.