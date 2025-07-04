MSI випустила відеокарту GeForce RTX 5050 у модифікаціях Gaming, Ventus та Shadow

Компанія Micro-Star International (MSI) оголосила про початок продажів власних версій відеокарт GeForce RTX 5050. Виробник підготував до релізу моделі в рамках лінійок Gaming, Ventus та Shadow, серед яких будуть варіанти як із заводським розгоном, так і без нього.

Всі відеокарти серії RTX 5050 у виконанні MSI оснащені системою охолодження з двома вентиляторами та займають два слоти в корпусі. Вони компактні за довжиною – від 197 до 202 мм. Для додаткового живлення передбачено 8-контактний роз’єм, а на задній панелі розміщено три виходи DisplayPort 2.1b та ​​один HDMI 2.1b.

Варіанти із заводським розгоном включають Ventus 2X OC та Shadow 2X OC, у яких частота в boost-режимі підвищена з еталонних 2572 МГц до 2602 МГц. Модель Gaming OC пропонує ще більш високу частоту – 2632 МГц. За допомогою фірмового програмного забезпечення MSI Center користувачі зможуть додатково підняти ці значення: до 2617 МГц для Ventus/Shadow і до 2647 МГц для Gaming OC.

Раніше було відомо, що виробники отримали дозвіл на початок масових поставок GeForce RTX 5050 в роздріб, проте не всі з них встигнуть забезпечити наявність карт до початку продажу. Перенесення дати також вплине на медіаконтент: частина вендорів не встигне відправити прес-семпли вчасно, через що більшість оглядів, швидше за все, з’явиться вже після виходу новинки на ринок.

За попередньою інформацією, десктопна GeForce RTX 5050 багато в чому повторюватиме мобільну версію. В її основі – той же графічний процесор GB207 з 2560 ядрами CUDA та 128-бітною шиною пам’яті. Відеокарта отримає вісім гігабайт відеопам’яті GDDR6 із ефективною швидкістю 20 Гбіт/с. Пропускна здатність пам’яті становитиме 320 Гбайт/с, а енергоспоживання досягне 130 Вт.