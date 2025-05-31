MSI PinSafe Design — пайка материнских плат без острых шипов

Для тех, кто хоть раз самостоятельно собирал компьютер, хорошо знакомы царапины на пальцах, зажатая кожа и микропорезы от острых контактов на обратной стороне материнской платы. MSI решила изменить эту ситуацию и представила на выставке Computex 2025 новую концепцию — PinSafe Design, которая должна избавить пользователей от неприятных ощущений во время сборки ПК.

MSI PinSafe Design — это не прорыв в технологиях, а аккуратное решение повседневной проблемы. В основе концепции — новый способ пайки компонентов на обратной стороне платы, благодаря которому привычные острые штыри заменены на гладкие плоские точки. Это означает, что теперь не придется использовать перчатки или бояться порезов — риск травм значительно снижен.

Хотя это может показаться мелочью, за изменением стоит серьезная инженерная работа. Раньше острые штыри были частью привычного производственного процесса, который обеспечивал надежность и стабильность. Если MSI удалось отказаться от них без ухудшения качества — это важный шаг вперед.

Кроме комфорта и безопасности для пальцев, PinSafe Design улучшает стабильность системы, повышает защиту от электростатических разрядов и снижает риск коротких замыканий. Гладкая поверхность уменьшает вероятность попадания посторонних частиц между контактами — что особенно важно для тех, кто часто модернизирует компьютер или работает в менее чистой среде.

Первой платой с PinSafe Design стала MSI B850MPOWER — модель из серии MPOWER для процессоров AMD. Она ориентирована на энтузиастов и оверклокеров и оснащена двумя слотами для оперативной памяти, что позволяет максимально стабильно разгонять DDR5. Для удобства настройки и тестирования плата получила EZ Dashboard с кнопками питания, сброса, очистки CMOS и диагностическим LED-дисплеем прямо на текстолите.

Кроме того, B850MPOWER разработана в сотрудничестве с производителями памяти в рамках программы Dragon Alliance, что гарантирует высокую совместимость и надежную работу даже в экстремальных условиях.