MSI PinSafe Design – паяння материнських плат без гострих шипів

Для тих, хто хоч раз самостійно збирав комп’ютер, добре знайомі подряпини на пальцях, затиснута шкіра та мікропорізи від гострих контактів на звороті материнської плати. MSI вирішила змінити цю ситуацію і представила на виставці Computex 2025 нову концепцію – PinSafe Design, яка повинна позбавити користувачів неприємних відчуттів під час складання ПК.

MSI PinSafe Design – це не прорив у технологіях, а акуратне вирішення повсякденної проблеми. В основі концепції – новий спосіб паяння компонентів на звороті плати, завдяки якому звичні гострі штирі замінені на гладкі плоскі точки. Це означає, що тепер не доведеться використовувати рукавички або боятися порізів ризик травм значно знижений.

Хоча це може здатися дрібницею, за зміною стоїть серйозна інженерна робота. Раніше гострі штирі були частиною звичного виробничого процесу, який забезпечував надійність та стабільність. Якщо MSI вдалося відмовитися від них без погіршення якості, це важливий крок вперед.

Крім комфорту та безпеки для пальців, PinSafe Design покращує стабільність системи, підвищує захист від електростатичних розрядів та знижує ризик коротких замикань. Гладка поверхня зменшує можливість потрапляння сторонніх частинок між контактами — що особливо важливо для тих, хто часто модернізує комп’ютер або працює в менш чистому середовищі.

Першою платою з PinSafe Design стала MSI B850MPOWER – модель із серії MPOWER для процесорів AMD. Вона орієнтована на ентузіастів та оверклокерів та оснащена двома слотами для оперативної пам’яті, що дозволяє максимально стабільно розганяти DDR5. Для зручності налаштування та тестування плата отримала EZ Dashboard з кнопками живлення, скидання, очищення CMOS та діагностичним LED-дисплеєм прямо на текстоліті.

Крім того, B850MPOWER розроблена у співпраці з виробниками пам’яті у рамках програми Dragon Alliance, що гарантує високу сумісність та надійну роботу навіть в екстремальних умовах.