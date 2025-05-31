MSI PinSafe Design – паяння материнських плат без гострих шипів31.05.25
Для тих, хто хоч раз самостійно збирав комп’ютер, добре знайомі подряпини на пальцях, затиснута шкіра та мікропорізи від гострих контактів на звороті материнської плати. MSI вирішила змінити цю ситуацію і представила на виставці Computex 2025 нову концепцію – PinSafe Design, яка повинна позбавити користувачів неприємних відчуттів під час складання ПК.
MSI PinSafe Design – це не прорив у технологіях, а акуратне вирішення повсякденної проблеми. В основі концепції – новий спосіб паяння компонентів на звороті плати, завдяки якому звичні гострі штирі замінені на гладкі плоскі точки. Це означає, що тепер не доведеться використовувати рукавички або боятися порізів ризик травм значно знижений.
Хоча це може здатися дрібницею, за зміною стоїть серйозна інженерна робота. Раніше гострі штирі були частиною звичного виробничого процесу, який забезпечував надійність та стабільність. Якщо MSI вдалося відмовитися від них без погіршення якості, це важливий крок вперед.
Крім комфорту та безпеки для пальців, PinSafe Design покращує стабільність системи, підвищує захист від електростатичних розрядів та знижує ризик коротких замикань. Гладка поверхня зменшує можливість потрапляння сторонніх частинок між контактами — що особливо важливо для тих, хто часто модернізує комп’ютер або працює в менш чистому середовищі.
Першою платою з PinSafe Design стала MSI B850MPOWER – модель із серії MPOWER для процесорів AMD. Вона орієнтована на ентузіастів та оверклокерів та оснащена двома слотами для оперативної пам’яті, що дозволяє максимально стабільно розганяти DDR5. Для зручності налаштування та тестування плата отримала EZ Dashboard з кнопками живлення, скидання, очищення CMOS та діагностичним LED-дисплеєм прямо на текстоліті.
Крім того, B850MPOWER розроблена у співпраці з виробниками пам’яті у рамках програми Dragon Alliance, що гарантує високу сумісність та надійну роботу навіть в екстремальних умовах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Logitech випустила нові ігрові навушники G522 Lightspeed. Модель отримала повнорозмірний корпус динаміків, знімний мікрофон, підсвічування та деякі інструменти для запису голосу.
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
MSI PinSafe Design – паяння материнських плат без гострих шипів MSI материнська плата
MSI PinSafe Design – це не прорив у технологіях, а акуратне вирішення повсякденної проблеми. В основі концепції – новий спосіб паяння компонентів
Xiaomi YU7 – кросовер потужністю 690 к.с. та запасом ходу до 835 км Xiaomi автомобіль електротранспорт
Xiaomi YU7 базується на одному електродвигуні потужністю 320 к.с. з розгіном до 100 км/год за 5,9 секунди і максимальною швидкістю 240 км/год.
MSI PinSafe Design – паяння материнських плат без гострих шипів
Xiaomi YU7 – кросовер потужністю 690 к.с. та запасом ходу до 835 км
Marshall Kilburn III – колонка з автономністю понад 50 годин
Vodafone Україна економить 12 МВт-год енергії щодня завдяки ШІ
Apple купила компанію розробника ігор із двох осіб
Fujifilm X half – цифрова камера у ретро корпусі
Windows Update оновлюватиме всі програми на комп’ютері
SSD Twopan Nano оснащений вбудованим сканером відбитків пальців
WhatsApp адаптували для планшетів Apple iPad
Гра Star Wars Battlefront II встановила рекорд у Steam
Нові SSD Micron PCIe 6.0 підтримують швидкість 30,25 ГБ/с
Які смартфони та планшети Xiaomi, Redmi та Poco отримають Android 16
Україна розробила турель з ШІ проти дронів та ракет