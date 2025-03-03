Mozilla отказывается от обещания не продавать данные пользователей

Mozilla впервые ввела официальные «Условия использования» для браузера Firefox и обновила «Политику конфиденциальности», заявив, что это сделано для повышения прозрачности. Однако изменения вызвали скандал среди пользователей.

Прежде Mozilla публично гарантировала, что не продает доступ к данным пользователей. Теперь в репозитории GitHub обнаружили удаление этой фразы. Хотя Mozilla утверждает, что передаваемые третьим сторонам данные не персонализированы, само признание этого вызвало волну критики.

Дополнительные вопросы возникли из-за формулировки в «Условиях использования Firefox», согласно которой при вводе данных в браузер пользователи якобы передают Mozilla бесплатную лицензию на их использование. В компании пояснили, что это необходимо для работы базовых функций, но не означает передачу прав собственности на пользовательские данные.

Хотя изменения соответствуют практике коммерческих браузеров, шаги Mozilla стали особенно заметны из-за её прежней репутации защитника приватности. Падение доли Firefox на рынке заставляет компанию активнее искать пути монетизации, что может привести к дальнейшим изменениям политики.

Mozilla объявила о выпуске новой версии своего браузера — Firefox 90. Она получила ряд улучшений совместимости для Windows, а также скоростной рендерер WebRender и улучшенный блокировщик трекеров в социальных сетях SmartBlock.

Важным нововведением в свежей версии браузера стала обновлённая функция блокировки отслеживания в социальных сетях SmartBlock 2.0. Она повышает приватность пользователей при работе в интернете. В этой версии сценарии Facebook по сбору персональных данных полностью блокируются, но если пользователь решит авторизоваться с помощью Facebook-аккаунта на любом другом веб-сайте, сценарии будут запущены на время входа, чтобы упростить процедуру.

Пользователи Windows-версии браузера лишатся необходимости запускать Firefox для установки обновлений. Вместо этого их можно будет применить в фоновом режиме. Кроме того, браузер получит инструмент, помогающий выявлять любые проблемы совместимости, вызванные сторонними программами, которые могут вызвать проблемы в работе Firefox.

В свежей версии Firefox разработчики Mozilla развёртывают скоростной рендерер WebRender, делающий сёрфинг более плавным даже на слабых компьютерах, то для повышая комфорт работы в интернете для многих пользователей.