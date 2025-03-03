Mozilla відмовляється від обіцянки не продавати дані користувачів

Mozilla вперше ввела офіційні “Умови використання” для браузера Firefox та оновила “Політику конфіденційності”, заявивши, що це зроблено для підвищення прозорості. Проте зміни спричинили скандал серед користувачів.

Перш за все Mozilla публічно гарантувала, що не продає доступ до даних користувачів. Тепер у репозиторії GitHub виявили вилучення цієї фрази. Хоча Mozilla стверджує, що дані, що передаються третім сторонам, не персоналізовані, саме визнання цього викликало хвилю критики.

Додаткові питання виникли через формулювання в “Умовах використання Firefox”, згідно з яким під час введення даних у браузер користувачі нібито передають Mozilla безкоштовну ліцензію на їх використання. У компанії пояснили, що це необхідно для роботи базових функцій, але не означає передачу прав власності на дані користувача.

Хоча зміни відповідають практиці комерційних браузерів, кроки Mozilla стали особливо помітні через її колишню репутацію захисника приватності. Падіння частки Firefox на ринку змушує компанію активніше шукати шляхи монетизації, що може призвести до подальших змін політики.

Mozilla оголосила про випуск нової версії свого браузера – Firefox 90. Вона отримала ряд покращень сумісності для Windows, а також швидкісний рендерер WebRender і покращений блокувальник трекерів у соціальних мережах SmartBlock.

Важливим нововведенням у новій версії браузера стала оновлена ​​функція блокування відстеження в соціальних мережах SmartBlock 2.0. Вона підвищує приватність користувачів під час роботи в інтернеті. У цій версії сценарії Facebook зі збору персональних даних повністю блокуються, але якщо користувач вирішить авторизуватися за допомогою Facebook-акаунту на будь-якому іншому веб-сайті, сценарії будуть запущені на час входу, щоб спростити процедуру.

Користувачі Windows-версії браузера залишаться без необхідності запускати Firefox для встановлення оновлень. Натомість їх можна буде застосувати у фоновому режимі. Крім того, браузер отримає інструмент, який допомагає виявляти будь-які проблеми сумісності, спричинені сторонніми програмами, які можуть викликати проблеми у роботі Firefox.

У свіжій версії Firefox розробники Mozilla розгортають швидкісний рендерер WebRender, що робить серфінг більш плавним навіть на слабких комп’ютерах, то для підвищення комфорту роботи в інтернеті для багатьох користувачів.