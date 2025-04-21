Moto Book 60 — первый ноутбук компании Motorola, он оснащен процессорами Intel Core 7/5, 14″ OLED

Motorola официально вышла на рынок персональных компьютеров, представив свой первый ноутбук под названием Moto Book 60. Устройство ориентировано на пользователей, которым важны производительность и мобильность, включая профессионалов, студентов и представителей креативных профессий.

В основе ноутбука лежит 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.8K. Экран сертифицирован по стандартам Dolby Vision, HDR и TÜV, охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает частоту обновления 120 Гц. В качестве аппаратной платформы предложены два варианта — с процессорами Intel Core 5 210H или Core 7 240H. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ, а вместимость твердотельного накопителя стандарта PCIe 4.0 достигает 1 ТБ.

Модель оснащена модулями беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. В корпус встроены два микрофона, инфракрасная веб-камера с разрешением 1080p и физической шторкой. Среди проводных интерфейсов доступны два порта USB-A 3.2 Gen 1, два USB-C 3.2 Gen 1 с поддержкой DisplayPort 1.4, HDMI, слот для microSD-карт и аудиоразъём 3,5 мм. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч, который можно зарядить через USB-C адаптер мощностью 65 Вт.

Корпус Moto Book 60 выполнен из металла и сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810H, масса устройства составляет 1,39 кг. Варианты расцветки — Bronze Green и Wedgewood — подобраны в соответствии с палитрой Pantone.

Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Home и комплектуется пакетом Microsoft Office Home & Student 2024. В дополнение к стандартным функциям предлагается система Smart Connect — фирменная разработка Motorola для синхронизации между устройствами. Она поддерживает инструменты Smart Clipboard, Swipe to Share и File Transfer, обеспечивая более тесную интеграцию с смартфонами и планшетами бренда.

Продажи Moto Book 60 стартуют 23 апреля, первыми устройством смогут воспользоваться пользователи в Индии. Базовая конфигурация с процессором Intel Core 5, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ обойдётся в 782 доллара. Версия с чипом Intel Core 7 и накопителем на 1 ТБ будет стоить 922 доллара.