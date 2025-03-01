Microsoft закроет Skype уже в мае 2025 года

Microsoft окончательно свернет его поддержку в мае текущего года. Skype, запущенный в 2003 году, был приобретен Microsoft в 2011 году за $8,5 млрд. Несмотря на первоначальную популярность, сервис не смог выдержать конкуренции с другими платформами, такими как Zoom и WhatsApp. В последние годы Microsoft сосредоточилась на развитии Teams, особенно в корпоративном сегменте, что и привело к решению о закрытии Skype.

Пользователи Skype могут войти в Microsoft Teams с существующими учетными данными, сохраняя свои контакты и историю сообщений. Рекомендуется экспортировать необходимые данные из Skype до даты закрытия, чтобы избежать потери информации

Стандартную версию перестали поддерживать в 2018, а спустя 6 лет разработчики попробовали возродить сервис для операционной системы Windows 11. Видимо, идея оказалась неудачной. Заменой Скайпа станет Teams.