Microsoft закроет Skype уже в мае 2025 года01.03.25
Microsoft окончательно свернет его поддержку в мае текущего года. Skype, запущенный в 2003 году, был приобретен Microsoft в 2011 году за $8,5 млрд. Несмотря на первоначальную популярность, сервис не смог выдержать конкуренции с другими платформами, такими как Zoom и WhatsApp. В последние годы Microsoft сосредоточилась на развитии Teams, особенно в корпоративном сегменте, что и привело к решению о закрытии Skype.
Пользователи Skype могут войти в Microsoft Teams с существующими учетными данными, сохраняя свои контакты и историю сообщений. Рекомендуется экспортировать необходимые данные из Skype до даты закрытия, чтобы избежать потери информации
Стандартную версию перестали поддерживать в 2018, а спустя 6 лет разработчики попробовали возродить сервис для операционной системы Windows 11. Видимо, идея оказалась неудачной. Заменой Скайпа станет Teams.
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