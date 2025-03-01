Microsoft закриє Skype вже у травні 2025 року

Microsoft остаточно згорне його підтримку у травні цього року. Skype, запущений у 2003 році, було придбано Microsoft у 2011 році за $8,5 млрд. Незважаючи на первісну популярність, сервіс не зміг витримати конкуренції з іншими платформами, такими як Zoom та WhatsApp. В останні роки Microsoft зосередилася на розвитку Teams, особливо в корпоративному сегменті, що призвело до рішення про закриття Skype.

Користувачі Skype можуть увійти до Microsoft Teams з наявними обліковими даними, зберігаючи свої контакти та історію повідомлень. Рекомендується експортувати необхідні дані зі Skype до дати закриття, щоб уникнути втрати інформації

Стандартну версію перестали підтримувати в 2018 році, а через 6 років розробники спробували відродити сервіс для операційної системи Windows 11. Мабуть, ідея виявилася невдалою. Заміною Скайпу стане Teams.