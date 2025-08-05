Microsoft вслед за NVIDIA преодолела отметку капитализации в 4 трлн долларов05.08.25
Акции Microsoft подорожали более чем на 4% на внебиржевых торгах после публикaции финансового отчёта за четвёртый квартал 2025 финансового года. Это позволило компании временно преодолеть рубеж в $4 триллиона рыночной капитализации, став второй компанией в мире, которой це удалось.
За квартал Microsoft получила $62 млрд выручки, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль составила $22,3 млрд, или $2,93 на акцию — чуть выше прогноза аналитиков ($2,92).
Главным источником роста стали облачные сервисы, в первую очередь платформа Azure, которая увеличила доход на 23% в годовом сравнении. Прогноз аналитиков был более скромным — около 20%.
Согласно звіту, более половины из 53 000 корпоративных клиентов Azure уже используют AI-инструменты на базе OpenAI.
Финансовый директор Microsoft Эми Худ отметила, что спрос на решения с ИИ опережает ожидания, и компания активно инвестирует в расширение инфраструктуры, включая дата-центры, необходимые для поддержки ИИ-сервисов.
На сегодняшний день Microsoft уступает только NVIDIA, рыночная стоимость которой примерно на $300 млрд выше. Тем не менее, редмондская корпорация уже обогнала Apple, Amazon и Meta, чьи показатели также впечатляют, но находятся ниже по капитализации.
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Microsoft вслед за NVIDIA преодолела отметку капитализации в 4 трлн долларов Microsoft финансы
Акции Microsoft подорожали более чем на 4% на внебиржевых торгах после публикaции финансового отчёта за четвёртый квартал 2025 финансового года.
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