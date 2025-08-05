Microsoft після NVIDIA подолала позначку капіталізації в 4 трлн доларів05.08.25
Акції Microsoft подорожчали на понад 4% на позабіржових торгах після публікації фінансового звіту за четвертий квартал 2025 фінансового року. Це дозволило компанії тимчасово подолати рубіж у $4 трильйони ринкової капіталізації, ставши другою компанією у світі, якій це вдалося.
За квартал Microsoft отримала $62 млрд виторгу, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток склав $22,3 млрд, або $2,93 на акцію — трохи вищий за прогноз аналітиків ($2,92).
Головним джерелом зростання стали хмарні сервіси, насамперед платформа Azure, яка збільшила дохід на 23% у річному порівнянні. Прогноз аналітиків був скромнішим — близько 20%.
Згідно з звітом, більш ніж половина з 53 000 корпоративних клієнтів Azure вже використовують AI-інструменти на базі OpenAI.
Фінансовий директор Microsoft Емі Худ зазначила, що попит на рішення з ІІ випереджає очікування, і компанія активно інвестує у розширення інфраструктури, включаючи дата-центри, необхідні для підтримки ІІ-сервісів.
На сьогоднішній день Microsoft поступається тільки NVIDIA, ринкова вартість якої приблизно на $300 млрд вище. Тим не менш, редмондська корпорація вже випередила Apple, Amazon і Meta, чиї показники також вражають, але знаходяться нижче за капіталізацію.
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Microsoft після NVIDIA подолала позначку капіталізації в 4 трлн доларів Microsoft фінанси
Акції Microsoft подорожчали на понад 4% на позабіржових торгах після публікації фінансового звіту за четвертий квартал 2025 фінансового року.
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