Microsoft після NVIDIA подолала позначку капіталізації в 4 трлн доларів

Акції Microsoft подорожчали на понад 4% на позабіржових торгах після публікації фінансового звіту за четвертий квартал 2025 фінансового року. Це дозволило компанії тимчасово подолати рубіж у $4 трильйони ринкової капіталізації, ставши другою компанією у світі, якій це вдалося.

За квартал Microsoft отримала $62 млрд виторгу, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток склав $22,3 млрд, або $2,93 на акцію — трохи вищий за прогноз аналітиків ($2,92).

Головним джерелом зростання стали хмарні сервіси, насамперед платформа Azure, яка збільшила дохід на 23% у річному порівнянні. Прогноз аналітиків був скромнішим — близько 20%.

Згідно з звітом, більш ніж половина з 53 000 корпоративних клієнтів Azure вже використовують AI-інструменти на базі OpenAI.

Фінансовий директор Microsoft Емі Худ зазначила, що попит на рішення з ІІ випереджає очікування, і компанія активно інвестує у розширення інфраструктури, включаючи дата-центри, необхідні для підтримки ІІ-сервісів.

На сьогоднішній день Microsoft поступається тільки NVIDIA, ринкова вартість якої приблизно на $300 млрд вище. Тим не менш, редмондська корпорація вже випередила Apple, Amazon і Meta, чиї показники також вражають, але знаходяться нижче за капіталізацію.