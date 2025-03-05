Microsoft разработала для врачей голосового ассистента с ИИ05.03.25
Microsoft представила Dragon Copilot — голосового ассистента для медицинских работников, который объединяет технологии диктовки Dragon Medical One и амбиентного прослушивания DAX Copilot. Этот инструмент создан для автоматического создания клинических записей, направлений и других медицинских документов, чтобы сократить административную нагрузку и позволить врачам больше времени уделять пациентам.
Согласно исследованиям Google Cloud, медики тратят до 28 часов в неделю на административные задачи, включая документацию. Dragon Copilot поможет уменьшить это время, позволяя редактировать записи на естественном языке и запрашивать информацию о диагнозах или лечении.
Эта разработка стала возможной благодаря покупке Microsoft компании Nuance Communications в 2021 году. Сегодня DAX Copilot уже применяется в более чем трех миллионах пациентских визитов, а Microsoft надеется усилить позиции на рынке автоматизации медицинских записей, конкурируя с Abridge и Suki.
Dragon Copilot будет доступен через мобильное приложение, браузер или настольную версию. Первоначальный запуск состоится в США и Канаде в мае 2025 года, а позже технология станет доступна в других странах.
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Microsoft разработала для врачей голосового ассистента с ИИ Microsoft искусственный интеллект медицина разработка
Dragon Copilot будет доступен через мобильное приложение, браузер или настольную версию. Первоначальный запуск состоится в США и Канаде
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