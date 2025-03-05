Microsoft розробила для лікарів голосового помічника з ШІ

Microsoft представила Dragon Copilot – голосового асистента для медичних працівників, який поєднує технології диктування Dragon Medical One та амбіентного прослуховування DAX Copilot. Цей інструмент створений для автоматичного створення клінічних записів, напрямків та інших медичних документів, щоб скоротити адміністративне навантаження та дозволити лікарям більше часу приділяти пацієнтам.

Згідно з дослідженнями Google Cloud, медики витрачають до 28 години на тиждень на адміністративні завдання, включаючи документацію. Dragon Copilot допоможе зменшити цей час, дозволяючи редагувати записи природною мовою та запитувати інформацію про діагноз або лікування.

Ця розробка стала можливою завдяки покупці Microsoft компанії Nuance Communications у 2021 році. Сьогодні DAX Copilot вже застосовується у понад трьох мільйонах пацієнтських візитів, а Microsoft сподівається посилити позиції на ринку автоматизації медичних записів, конкуруючи з Abridge та Suki.

Dragon Copilot буде доступний через мобільний додаток, браузер або настільну версію. Початковий запуск відбудеться у США та Канаді у травні 2025 року, а пізніше технологія стане доступною в інших країнах.