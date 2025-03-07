Microsoft обновила Copilot для Windows 11

Microsoft выпустила нативное приложение Copilot для macOS, которое предоставляет доступ к ИИ-ассистенту с возможностью создания текста, графики и загрузки изображений.

Приложение поддерживает темный режим и быструю команду вызова Command+Space, аналогичную Alt+Space в Windows. В настоящее время Copilot доступен в США, Великобритании и Канаде, а позже появится в других странах. Обновление также получила версия для iPad – теперь она поддерживает режим разделенного экрана.

Пользователи iPhone и iPad могут входить в Copilot с помощью Apple ID, а также загружать текстовые и PDF-файлы для анализа и суммирования. В скором времени эта функция станет доступной и в macOS-приложении.

Запуск Copilot для MacOS произошел после того, как Microsoft сделала функции Copilot Voice и Think Deeper бесплатными, сняв ограничения на продолжительность диалогов с ИИ.

В отличие от предыдущей версии, которая представляла собой веб-интерфейс, новая версия работает непосредственно на компьютере, обеспечивая более плавную работу. Все основные функции чат-бота сохранены: пользователи могут взаимодействовать с Copilot через текстовый или голосовой режим, сохранять историю бесед и быстро запускать программу с помощью сочетания клавиш Alt+Spacebar.

Microsoft также представила аналогичную версию Copilot для Mac, которая функционирует по тому же принципу, предоставляя пользователям Apple аналогичный набор возможностей.

Ранее Microsoft выпустила нативное приложение Copilot для macOS, которое предоставляет доступ к ИИ-ассистенту с возможностью создания текста, графики и загрузки изображений.

Приложение поддерживает темный режим и быструю команду вызова Command+Space, аналогичную Alt+Space в Windows. В настоящее время Copilot доступен в США, Великобритании и Канаде, а позже появится в других странах. Обновление также получила версия для iPad – теперь она поддерживает режим разделенного экрана.

Пользователи iPhone и iPad могут входить в Copilot с помощью Apple ID, а также загружать текстовые и PDF-файлы для анализа и суммирования. В скором времени эта функция станет доступной и в macOS-приложении.

Запуск Copilot для MacOS произошел после того, как Microsoft сделала функции Copilot Voice и Think Deeper бесплатными, сняв ограничения на продолжительность диалогов с ИИ.