Microsoft оновила Copilot для Windows 11

Microsoft випустила нативну програму Copilot для macOS, яка надає доступ до ШІ-асистенту з можливістю створення тексту, графіки та завантаження зображень.

Програма підтримує темний режим та швидку команду виклику Command+Space, аналогічну Alt+Space у Windows. В даний час Copilot доступний у США, Великій Британії та Канаді, а пізніше з’явиться в інших країнах. Оновлення також отримало версію для iPad – тепер вона підтримує режим розділеного екрана.

Користувачі iPhone і iPad можуть входити в Copilot за допомогою Apple ID, а також завантажувати текстові та PDF-файли для аналізу та підсумовування.

Запуск Copilot для MacOS відбувся після того, як Microsoft зробила функції Copilot Voice та Think Deeper безкоштовними, знявши обмеження на тривалість діалогів із ШІ.

На відміну від попередньої версії, яка була веб-інтерфейсом, нова версія працює безпосередньо на комп’ютері, забезпечуючи більш плавну роботу. Всі основні функції чат-бота збережені: користувачі можуть взаємодіяти з Copilot через текстовий або голосовий режим, зберігати історію розмов і швидко запускати програму за допомогою клавіш Alt+Spacebar.

Microsoft також представила аналогічну версію Copilot для Mac, яка функціонує за тим же принципом, надаючи користувачам Apple аналогічний набір можливостей.

Раніше Microsoft випустила нативну програму Copilot для macOS, яка надає доступ до ШІ-асистенту з можливістю створення тексту, графіки та завантаження зображень.

Програма підтримує темний режим та швидку команду виклику Command+Space, аналогічну Alt+Space у Windows. В даний час Copilot доступний у США, Великій Британії та Канаді, а пізніше з’явиться в інших країнах. Оновлення також отримало версію для iPad – тепер вона підтримує режим розділеного екрана.

Користувачі iPhone і iPad можуть входити в Copilot за допомогою Apple ID, а також завантажувати текстові та PDF-файли для аналізу та підсумовування.

Запуск Copilot для MacOS відбувся після того, як Microsoft зробила функції Copilot Voice та Think Deeper безкоштовними, знявши обмеження на тривалість діалогів із ШІ.