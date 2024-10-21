Micron выпустила модули Crucial DDR5-6400 стандарта CUDIMM для мини-ПК

Micron Technology объявила о начале продаж модулей оперативной памяти DDR5 стандарта CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module), который был утверждён комитетом JEDEC в январе 2024 года. Отличительной чертой этих модулей является наличие тактового генератора CKD (Client Clock Driver), что улучшает стабильность работы и повышает потенциал для оверклокинга. Дочерний бренд Crucial предлагает такие модули как для настольных ПК, так и для ноутбуков и мини-компьютеров (CSODIMM). В обоих случаях доступны 16-гигабайтные модули с частотой 6400 МТ/с, а также комплекты из двух модулей.

Формула задержек составляет 52-52-52-103 и соответствует спецификациям JEDEC. Цена за один 16-гигабайтный модуль начинается от 85 долларов, а комплект из двух модулей стоит минимум 170 долларов.

Ранее Micron Technology представила под брендом Crucial новую линейку твердотельных накопителей P310 формата M.2 2230. Эти устройства выпускаются с вместимостью 1 и 2 ТБ и предназначены для использования в ноутбуках и портативных игровых системах, таких как ASUS ROG Ally и Steam Deck.

Накопители оснащены интерфейсом PCI Express 4.0 x4 и базируются на контроллере Phison E27T без внешнего буфера DRAM, а также на 232-слойных микросхемах памяти 3D NAND QLC.

Они демонстрируют впечатляющие показатели производительности: скорость последовательного чтения до 7100 Мбайт/с, записи до 6000 Мбайт/с, и максимальную скорость операций ввода-вывода (IOPS) до 1 млн для чтения и 1,2 млн для записи. Показатель TBW (Total Bytes Written) составляет 220 Тбайт для модели на 1 ТБ и 440 Тбайт для модели на 2 ТБ.

Crucial P310 также сопровождаются пятилетней гарантией от производителя. В зарубежных магазинах накопители уже доступны по цене $115 за версию на 1 ТБ и $215 за версию на 2 ТБ.