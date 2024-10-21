Micron випустила модулі Crucial DDR5-6400 стандарту CUDIMM для міні-ПК21.10.24
Micron Technology оголосила про початок продажів модулів оперативної пам’яті DDR5 стандарту CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module), затвердженого комітетом JEDEC у січні 2024 року. Відмінною рисою цих модулів є наявність тактового генератора CKD (Client Clock Driver), що покращує стабільність роботи та підвищує потенціал для оверклокінгу. Дочірній бренд Crucial пропонує такі модулі як для настільних ПК, так і для ноутбуків та міні-комп’ютерів (CSODIMM). В обох випадках доступні 16-гігабайтні модулі з частотою 6400 МТ/с, а також комплекти двох модулів.
Формула затримок становить 52-52-52-103 та відповідає специфікаціям JEDEC. Ціна за один 16-гігабайтний модуль починається від 85 доларів, а комплект із двох модулів коштує мінімум 170 доларів.
Раніше Micron Technology представила під брендом Crucial нову лінійку твердотільних накопичувачів P310 формату M.2 2230. Ці пристрої випускаються з місткістю 1 і 2 ТБ і призначені для використання в ноутбуках та портативних ігрових системах, таких як ASUS ROG Ally та Steam Deck.
Накопичувачі оснащені інтерфейсом PCI Express 4.0 x4 та базуються на контролері Phison E27T без зовнішнього буфера DRAM, а також на 232-шарових мікросхемах пам’яті 3D NAND QLC.
Вони демонструють вражаючі показники продуктивності: швидкість послідовного читання до 7100 Мбайт/с, запису до 6000 Мбайт/с, та максимальну швидкість операцій введення-виведення (IOPS) до 1 млн для читання та 1,2 млн для запису. Показник TBW (Total Bytes Written) складає 220 Тбайт для моделі на 1 ТБ та 440 Тбайт для моделі на 2 ТБ.
Crucial P310 також супроводжуються п’ятирічною гарантією від виробника. У закордонних магазинах накопичувачі вже доступні за ціною $115 за версію на 1 ТБ та $215 за версію на 2 ТБ.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Хаб Ugreen CM681 13-в-1 покриє всі потреби авторів, редакторів, творців, творителей та інших працівників з контентом
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Блоки живлення Asus ROG Thor III випускаються номіналом до 1600 ВтAsus блок живлення
Блоки живлення Asus Thor III оснащені нітрид-галієвими (GaN) транзисторами. У них використовується оновлений роз’єм 12VHPWR (12V-2×6) для сучасних відеокарт.
Розумний годинник Mobvoi TicWatch Atlas став найміцнішим серед моделей брендусмарт-годинник
Годинник Mobvoi TicWatch Atlas оснащений чіпом Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті, а також акумулятором ємністю 628