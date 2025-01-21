Microlino Spider — реинкарнация Isetta в кузове кабриолет и люксовым салоном

На выставке Brussels Motor Show 2025 компания Micro Mobility System представила новую версию электромобиля Microlino — Spider. Этот компактный городской автомобиль стал открытой моделью с усиленным кузовом, что делает его отличным выбором для поездок в теплых регионах.

Spider — это двухместное транспортное средство с рядом оригинальных решений:

Отсутствие боковых дверей для удобного доступа.

Усиленная дуга безопасности сзади, обеспечивающая дополнительную защиту.

Опциональный брезент, позволяющий закрыть крышу при необходимости.

Деревянные вставки на руле и краска, меняющая оттенок в зависимости от освещения, добавляют стиль и уникальность.

Microlino Spider ориентирован на европейский рынок, но также может найти популярность в США, где возрастает спрос на экологичные транспортные средства для передвижения в престижных районах.

Вместе с новой моделью была анонсирована программа Microlino Custom, которая позволяет покупателям создать свою версию автомобиля через онлайн-конфигуратор, работающий на движке Unreal Engine.

Функции конфигуратора:

Настройка цвета экстерьера и интерьера.

Выбор емкости батареи в зависимости от предполагаемого использования.

Персонализация элементов дизайна интерьера.

Конфигуратор показывает изменения в режиме реального времени, давая возможность покупателям видеть, как будет выглядеть их будущий автомобиль. бновления подчеркивают стремление Micro Mobility System предложить индивидуальный подход и расширить возможности персонализации для своих клиентов.