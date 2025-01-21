Microlino Spider — реинкарнация Isetta в кузове кабриолет и люксовым салоном21.01.25
На выставке Brussels Motor Show 2025 компания Micro Mobility System представила новую версию электромобиля Microlino — Spider. Этот компактный городской автомобиль стал открытой моделью с усиленным кузовом, что делает его отличным выбором для поездок в теплых регионах.
Spider — это двухместное транспортное средство с рядом оригинальных решений:
- Отсутствие боковых дверей для удобного доступа.
- Усиленная дуга безопасности сзади, обеспечивающая дополнительную защиту.
- Опциональный брезент, позволяющий закрыть крышу при необходимости.
- Деревянные вставки на руле и краска, меняющая оттенок в зависимости от освещения, добавляют стиль и уникальность.
Microlino Spider ориентирован на европейский рынок, но также может найти популярность в США, где возрастает спрос на экологичные транспортные средства для передвижения в престижных районах.
Вместе с новой моделью была анонсирована программа Microlino Custom, которая позволяет покупателям создать свою версию автомобиля через онлайн-конфигуратор, работающий на движке Unreal Engine.
Функции конфигуратора:
- Настройка цвета экстерьера и интерьера.
- Выбор емкости батареи в зависимости от предполагаемого использования.
- Персонализация элементов дизайна интерьера.
Конфигуратор показывает изменения в режиме реального времени, давая возможность покупателям видеть, как будет выглядеть их будущий автомобиль. бновления подчеркивают стремление Micro Mobility System предложить индивидуальный подход и расширить возможности персонализации для своих клиентов.
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Microlino Spider — реинкарнация Isetta в кузове кабриолет и люксовым салоном автомобиль
Вместе с новой моделью была анонсирована программа Microlino Custom, которая позволяет покупателям создать свою версию автомобиля через онлайн-конфигуратор
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