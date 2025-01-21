Microlino Spider – реінкарнація Isetta в кузові кабріолет та люксовим салоном21.01.25
На виставці Brussels Motor Show 2025 компанія Micro Mobility System представила нову версію електромобіля Microlino – Spider. Цей компактний міський автомобіль став відкритою моделлю з посиленим кузовом, що робить його чудовим вибором для поїздок у теплих регіонах.
Spider – це двомісний транспортний засіб з рядом оригінальних рішень:
- Відсутність бічних дверей для зручного доступу.
- Посилена дуга безпеки позаду, що забезпечує додатковий захист.
- Опціональний брезент, що дозволяє закрити дах за потреби.
- Дерев’яні вставки на кермі та фарба, що змінюють відтінок залежно від освітлення, додають стиль і унікальність.
Microlino Spider орієнтований на європейський ринок, але може знайти популярність у США, де зростає попит на екологічні транспортні засоби для пересування в престижних районах.
Разом з новою моделлю було анонсовано програму Microlino Custom, яка дозволяє покупцям створити свою версію автомобіля через онлайн-конфігуратор, що працює на движку Unreal Engine.
Функції конфігуратора:
- Налаштування кольору інтер’єру та інтер’єру.
- Вибір ємності батареї залежно від можливого використання.
- Персоналізація елементів дизайну інтер’єру.
Конфігуратор показує зміни в режимі реального часу, даючи можливість покупцям бачити, як виглядатиме їхній майбутній автомобіль. Поновлення підкреслюють прагнення Micro Mobility System запропонувати індивідуальний підхід і розширити можливості персоналізації для своїх клієнтів.
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Microlino Spider – реінкарнація Isetta в кузові кабріолет та люксовим салоном автомобіль
Разом з новою моделлю було анонсовано програму Microlino Custom, яка дозволяє покупцям створити свою версію автомобіля через онлайн-конфігуратор.
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