20.01.25
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
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Ugreen HiTune S5

Перші Bluetooth-навушники з додатковим кріпленням на вусі розповідаємо про Ugreen HiTune S5. Чи такі вони хороші для спорту?