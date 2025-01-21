Microlino Spider – реінкарнація Isetta в кузові кабріолет та люксовим салоном

На виставці Brussels Motor Show 2025 компанія Micro Mobility System представила нову версію електромобіля Microlino – Spider. Цей компактний міський автомобіль став відкритою моделлю з посиленим кузовом, що робить його чудовим вибором для поїздок у теплих регіонах.

Spider – це двомісний транспортний засіб з рядом оригінальних рішень:

Відсутність бічних дверей для зручного доступу.

Посилена дуга безпеки позаду, що забезпечує додатковий захист.

Опціональний брезент, що дозволяє закрити дах за потреби.

Дерев’яні вставки на кермі та фарба, що змінюють відтінок залежно від освітлення, додають стиль і унікальність.

Microlino Spider орієнтований на європейський ринок, але може знайти популярність у США, де зростає попит на екологічні транспортні засоби для пересування в престижних районах.

Разом з новою моделлю було анонсовано програму Microlino Custom, яка дозволяє покупцям створити свою версію автомобіля через онлайн-конфігуратор, що працює на движку Unreal Engine.

Функції конфігуратора:

Налаштування кольору інтер’єру та інтер’єру.

Вибір ємності батареї залежно від можливого використання.

Персоналізація елементів дизайну інтер’єру.

Конфігуратор показує зміни в режимі реального часу, даючи можливість покупцям бачити, як виглядатиме їхній майбутній автомобіль. Поновлення підкреслюють прагнення Micro Mobility System запропонувати індивідуальний підхід і розширити можливості персоналізації для своїх клієнтів.