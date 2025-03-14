Менеджер паролей Google позволит удалять данные одним кликом14.03.25
Google обновила менеджер паролей, добавив возможность полного удаления всех данных в бета-версии Google Play Services. Ранее пользователи могли стирать только отдельные пароли и ключи, что делало процесс очистки утомительным.
Новая функция пригодится тем, кто переходит на другой менеджер паролей и хочет быстро удалить учетные записи из Google Password Manager.
Кроме того, Google тестирует систему автоматического изменения паролей на основе ИИ в случае их компрометации.
Компания продолжает совершенствовать управление паролями:
- В октябре 2024 года она упростила использование сторонних менеджеров в Chrome для Android.
- Недавно добавила в Google Password Manager синхронизацию с iOS.
Google добавила новую функцию в приложение «Найти мое устройство», расширив его возможности с помощью вкладки «Люди», которая позволяет отслеживать местоположение близких. Эта функция стала частью мартовского обновления Pixel Drop и будет доступна для всех устройств Android.
Теперь пользователи могут делиться своим местоположением с друзьями и семьей или отслеживать их в реальном времени. Вкладка «Люди» имеет два раздела: «Делюсь с вами», где отображаются те, кто делится своим местоположением с пользователем, и «Вы делитесь с», показывающий людей, с которыми пользователь делится своим местоположением. Также доступна функция добавления новых контактов для обмена данными.
Приложение отображает на карте местоположение человека, уровень заряда его устройства и время последнего обновления данных. Пользователи могут проложить маршрут к выбранному контакту или прекратить делиться своим местоположением.
Новая вкладка сейчас доступна в бета-версии для устройств Android, но вскоре появится в финальной версии приложения.
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