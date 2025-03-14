Менеджер паролів Google дозволить видаляти дані одним кліком

Google оновила менеджер паролів, додавши можливість повного видалення всіх даних у бета-версії Google Play Services. Раніше користувачі могли прати лише окремі паролі та ключі, що робило процес очищення стомлюючим.

Нова функція стане в нагоді тим, хто переходить на інший менеджер паролів і хоче швидко видалити облікові записи з Google Password Manager.

Крім того, Google тестує систему автоматичної зміни паролів на основі ІІ у разі їх компрометації.

Компанія продовжує вдосконалювати управління паролями:

У жовтні 2024 року вона спростила використання сторонніх менеджерів у Chrome для Android.

Нещодавно додала Google Password Manager синхронізацію з iOS.

Google додала нову функцію до «Знайти мій пристрій», розширивши його можливості за допомогою вкладки «Люди», яка дозволяє відстежувати розташування близьких. Ця функція стала частиною березневого оновлення Pixel Drop і доступна для всіх пристроїв Android.

Тепер користувачі можуть ділитися своїм місцем розташування з друзями та сім’єю або відстежувати їх у реальному часі. Вкладка “Люди” має два розділи: “Діляюся з вами”, де відображаються ті, хто ділиться своїм місцезнаходженням з користувачем, і “Ви ділитеся з”, що показує людей, з якими користувач ділиться своїм місцезнаходженням. Також доступна функція додавання нових контактів для обміну даними.

Програма відображає на карті розташування людини, рівень заряду пристрою та час останнього оновлення даних. Користувачі можуть прокласти маршрут до вибраного контакту або припинити ділитися своїм розташуванням.

Нова вкладка зараз доступна в бета-версії для Android, але незабаром з’явиться у фінальній версії програми.