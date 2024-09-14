Механизированный журнальный столик Carpentopod умеет ходить14.09.24
Инженер-энтузиаст создал уникальный журнальный столик под названием Carpentopod, который способен самостоятельно передвигаться по комнате и даже подносить предметы.
Это необычное изделие оснащено 12 ножками, конструкция которых была разработана с помощью симуляции. Виртуальная эволюция создала тысячи вариаций ног, соревнуя их по таким критериям, как скорость передвижения, клиренс и эффективность использования материалов. Каждому варианту присваивался балл «пригодности», что помогло инженеру выбрать наилучшую конфигурацию.
Особое внимание было уделено форме ножек. Исследование показало, что закруглённые концы минимизируют скольжение во время ходьбы, что и стало окончательным решением. Ножки выполнены из ламинированного бамбука и были спроектированы с использованием программы Autodesk Fusion 360.
Carpentopod оснащён встроенной батареей LiPo на 14.8 вольт и модулем Bluetooth, что позволяет управлять столиком с помощью пульта. Это превращает обычный журнальный столик в функциональное и интерактивное устройство.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Игровой монитор Acer Nitro XF240Y S3 (UM.QX0EE.301) имеет необходимый минимум параметров для игр и при этом является бюджетным устройством. Расскажем про его возможности
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Механизированный журнальный столик Carpentopod умеет ходитьразработка
Инженер-энтузиаст создал уникальный журнальный столик под названием Carpentopod, который способен самостоятельно передвигаться по комнате и даже подносить предметы.
Ноутбук Acer Swift 14 AI на платформе Qualcomm Snapdragon X начал продаваться в УкраинеAcer Qualcomm ноутбук события в Украине
Acer Swift 14 AI доступен в двух вариантах: с 10-ядерной однокристальной системой Snapdragon X Plus (X1P-64-100) и 12-ядерной SoC Snapdragon X Elite (X1E-78-100).