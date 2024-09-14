Механизированный журнальный столик Carpentopod умеет ходить

Инженер-энтузиаст создал уникальный журнальный столик под названием Carpentopod, который способен самостоятельно передвигаться по комнате и даже подносить предметы.

Это необычное изделие оснащено 12 ножками, конструкция которых была разработана с помощью симуляции. Виртуальная эволюция создала тысячи вариаций ног, соревнуя их по таким критериям, как скорость передвижения, клиренс и эффективность использования материалов. Каждому варианту присваивался балл «пригодности», что помогло инженеру выбрать наилучшую конфигурацию.

Особое внимание было уделено форме ножек. Исследование показало, что закруглённые концы минимизируют скольжение во время ходьбы, что и стало окончательным решением. Ножки выполнены из ламинированного бамбука и были спроектированы с использованием программы Autodesk Fusion 360.

Carpentopod оснащён встроенной батареей LiPo на 14.8 вольт и модулем Bluetooth, что позволяет управлять столиком с помощью пульта. Это превращает обычный журнальный столик в функциональное и интерактивное устройство.