Механізований журнальний столик Carpentopod вміє ходити

Інженер-ентузіаст створив унікальний журнальний столик під назвою Carpentopod, який здатний самостійно пересуватися кімнатою і навіть підносити предмети.

Цей незвичайний виріб оснащений 12 ніжками, конструкція яких була розроблена за допомогою симуляції. Віртуальна еволюція створила тисячі варіацій ніг, змагаючи їх за такими критеріями, як швидкість пересування, кліренс та ефективність використання матеріалів. Кожному варіанту присвоювався бал «придатності», що допомогло інженеру вибрати найкращу конфігурацію.

Особлива увага була приділена формі ніжок. Дослідження показало, що закруглені кінці мінімізують ковзання під час ходьби, що стало остаточним рішенням. Ніжки виконані з бамбука, що ламінує, і були спроектовані з використанням програми Autodesk Fusion 360.

Carpentopod оснащений вбудованою батареєю LiPo на 14.8 вольт та модулем Bluetooth, що дозволяє керувати столиком за допомогою пульта. Це перетворює звичайний журнальний столик на функціональний та інтерактивний пристрій.