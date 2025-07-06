Медицинская ИИ-система от Microsoft в 4 раза точнее ставит диагнозы чем врачи

Microsoft представила систему искусственного интеллекта MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), которая, по заявлению компании, способна ставить медицинские диагнозы в четыре раза точнее, чем реальные врачи. При этом её работа обходится дешевле.

Система прошла тестирование на 304 сложных клинических случаях, опубликованных в авторитетном журнале New England Journal of Medicine. MAI-DxO не просто выдавала результат, а пошагово проходила процесс диагностики — так же, как это делает врач. Специально для таких испытаний Microsoft разработала новый тестовый протокол под названием Sequential Diagnosis Benchmark.

Особенность MAI-DxO в том, что она работает как «коллективный разум» — объединяет ответы и аналитические возможности сразу нескольких передовых ИИ-моделей. В «виртуальный консилиум» входят системы от OpenAI, Google, Anthropic, Meta и даже Grok от Илона Маска. Вместе они анализируют симптомы, предлагают гипотезы, уточняют данные и в итоге выдают итоговый диагноз.

Результаты оказались впечатляющими. ИИ достиг точности в 80 процентов, тогда как средний показатель среди врачей при аналогичных условиях составил всего 20. Кроме того, MAI-DxO оказался экономичнее: он выбирает более доступные, но эффективные методы диагностики и снижает общие расходы примерно на 20 процентов.

Руководитель AI-направления Microsoft Мустафа Сулейман, ранее работавший в Google, назвал эту разработку шагом к созданию сверхинтеллектуальной медицинской системы. По его словам, подобные решения могут кардинально изменить подход к диагностике, а в перспективе — и к лечению.

Пока Microsoft не раскрывает, как именно собирается использовать технологию. Среди возможных вариантов — внедрение в поисковик Bing в качестве инструмента для самодиагностики или создание ассистивных решений для врачей. Уже известно, что в ближайшее время MAI-DxO начнёт проходить тестирование в реальных клиниках.

Тем не менее, технология вызывает споры. Во-первых, в рамках теста врачам запретили использовать любые вспомогательные инструменты, что ставит под сомнение корректность сравнения. Во-вторых, ИИ пока не способен учитывать эмоциональное состояние пациента или особенности конкретного медучреждения — например, доступность оборудования. Несмотря на это, большинство экспертов сходятся во мнении: если система покажет сопоставимую эффективность в условиях реальной практики, это станет настоящим прорывом — пусть и не самым радостным для врачей.