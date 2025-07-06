Медична ІІ-система від Microsoft у 4 рази точніше ставить діагнози, ніж лікарі

Microsoft представила систему штучного інтелекту MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), яка, за заявою компанії, здатна ставити медичні діагнози вчетверо точніше, ніж реальні лікарі. При цьому її робота коштує дешевше.

Система пройшла тестування на 304 складних клінічних випадках, опублікованих у авторитетному журналі New England Journal of Medicine. MAI-DxO не просто видавала результат, а крок за кроком проходила процес діагностики — так само, як це робить лікар. Спеціально для таких випробувань Microsoft розробила новий тестовий протокол під назвою Sequential Diagnosis Benchmark.

Особливість MAI-DxO в тому, що вона працює як «колективний розум» – поєднує відповіді та аналітичні можливості відразу кількох передових ІІ-моделей. До «віртуального консиліуму» входять системи від OpenAI, Google, Anthropic, Meta і навіть Grok від Ілона Маска. Разом вони аналізують симптоми, пропонують гіпотези, уточнюють дані й у результаті видають підсумковий діагноз.

Результати виявилися вражаючими. Штучний інтелект досяг точності в 80 відсотків, тоді як середній показник серед лікарів за аналогічних умов становив лише 20. Крім того, MAI-DxO виявився економічнішим: він обирає доступніші, але ефективніші методи діагностики та знижує загальні витрати приблизно на 20 відсотків.

Керівник AI-напрямку Microsoft Мустафа Сулейман, який раніше працював у Google, назвав цю розробку кроком до створення надінтелектуальної медичної системи. За його словами, подібні рішення можуть кардинально змінити підхід до діагностики, а в перспективі — і лікування.

Поки що Microsoft не розкриває, як саме збирається використовувати технологію. Серед можливих варіантів — впровадження в пошуковик Bing як інструмент самодіагностики або створення асистивних рішень для лікарів. Вже відомо, що найближчим часом MAI-DxO почне тестуватись у реальних клініках.

Проте технологія викликає суперечки. По-перше, у рамках тесту лікарям заборонили використовувати будь-які допоміжні інструменти, що ставить під сумнів коректність порівняння. По-друге, ШІ поки що не здатний враховувати емоційний стан пацієнта або особливості конкретної медустанови — наприклад, доступність обладнання. Попри це більшість експертів сходяться на думці: якщо система покаже порівнянну ефективність в умовах реальної практики, це стане справжнім проривом — хай і не найрадіснішим для лікарів.