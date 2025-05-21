MediaTek Dimensity 9400e ─ субфлагманский чип с ray tracing и Wi-Fi 7

На конференции OnePlus Game Strategic Communication Conference в Китае компания MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 9400e — обновлённое решение в предфлагманском сегменте, ориентированное на высокую производительность в играх и задачах с применением ИИ. Новинка представляет собой улучшенный вариант прошлогоднего Dimensity 9300+, но уступает флагманским моделям серии 9400 по ряду параметров.

MediaTek Dimensity 9400e создан по 4-нм техпроцессу третьего поколения от TSMC и получил архитектуру 1+3+4, в которой используется одно ядро Cortex-X4 на частоте 3,4 ГГц, три таких же ядра с частотой 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720 на 2,0 ГГц. Объём кэша L3 составляет 8 МБ, дополнительно предусмотрено 10 МБ SLC-памяти.

Графическую часть обеспечивает 12-ядерный GPU Immortalis-G720 с поддержкой аппаратной трассировки лучей. Также заявлена совместимость с технологиями Star Speed Engine, Adaptive Control 2.0 и Dimensity Frame Double Technology 2.0+, направленными на улучшение плавности и стабильности игрового процесса.

Чипсет оборудован нейропроцессором MediaTek NPU 790 и поддерживает работу с языковыми и мультимодальными моделями, включая DeepSeek-R1-Distill и LLaVA-1.5 7B. Для разработчиков предусмотрен набор инструментов MediaTek NeuroPilot и Development AI Kit.

Поддержка LPDDR5X-памяти с частотой до 8533 МГц и накопителей UFS 4.0 с технологией MCQ позволяет рассчитывать на высокую скорость обмена данными. Мультимедийные возможности включают поддержку камер до 320 Мп, видеозапись в 8K@30fps и 4K@60fps, а также вывод изображения в разрешении 4K@120 Гц или WQHD@180 Гц.

Среди коммуникационных функций — поддержка Wi-Fi 7 с пиковой скоростью до 7,3 Гбит/с, Bluetooth 6.0, полный комплект GNSS-протоколов и режим TBTC (Triple Band Triple Concurrency). Dimensity 9400e также работает с сетями от 2G до 5G, включая Sub-6GHz, mmWave и Dual SIM Dual Active, позволяя одновременно использовать две SIM-карты в активных 4G/5G-сетях.

Безопасность обеспечивается встроенными решениями, включая Secure Processor, HWRoT и Arm MTE.

Ожидается, что смартфоны на базе нового процессора появятся на рынке уже до конца мая. Одним из первых устройств с Dimensity 9400e станет OnePlus Ace 5 Racing Edition, который компания официально анонсировала как первый смартфон с этим чипом.