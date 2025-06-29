Maxell MXCP-P100: кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C29.06.25
Компания Maxell, ранее известная как один из крупнейших производителей аудиокассет, представила новый портативный кассетный плеер MXCP-P100. Устройство сочетает аналоговое воспроизведение с современными возможностями, включая поддержку беспроводного звука.
Основной особенностью плеера стала поддержка Bluetooth 5.4, благодаря которой музыку с кассеты можно прослушивать через беспроводные наушники или колонки. Также предусмотрена зарядка через USB-C и встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 9 часов автономной работы при использовании проводных наушников или около 7 часов в режиме Bluetooth. По габаритам устройство компактное и рассчитано на повседневное использование — его можно носить в кармане.
Плеер не поддерживает запись и не оснащён системой шумоподавления. По словам разработчиков, сохранённый аналоговый звук со всеми его артефактами — щелчками, фоновым шумом и треском — является частью аутентичного звучания устройства.
На японском рынке MXCP-P100 уже доступен по цене около 13 000 иен, что эквивалентно примерно 80 долларам США. Данных о старте международных продаж пока не поступало.
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Maxell MXCP-P100: кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C аудио история
Maxell, ранее известная как один из крупнейших производителей аудиокассет, представила новый портативный кассетный плеер MXCP-P100.
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