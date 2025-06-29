Maxell MXCP-P100: касетний плеєр з Bluetooth та зарядкою по USB Type-C

Компанія Maxell, раніше відома як один із найбільших виробників аудіокасет, представила новий портативний касетний плеєр MXCP-P100. Пристрій поєднує аналогове відтворення із сучасними можливостями, включаючи підтримку бездротового звуку.

Основною особливістю програвача стала підтримка Bluetooth 5.4, завдяки якій музику з касети можна прослуховувати через бездротові навушники або колонки. Також передбачено заряджання через USB-C та вбудований акумулятор, що забезпечує до 9 годин автономної роботи при використанні дротових навушників або близько 7 годин у режимі Bluetooth. За габаритами пристрій компактний і розрахований на повсякденне використання його можна носити в кишені.

Плеєр не підтримує запис та не оснащений системою шумоподавлення. За словами розробників, збережений аналоговий звук із усіма його артефактами — клацаннями, фоновим шумом та тріском — є частиною автентичного звучання пристрою.

На японському ринку MXCP-P100 вже доступний за ціною близько 13 000 єн, що еквівалентно приблизно 80 доларів США. Даних про старт міжнародних продажів поки що не надходило.