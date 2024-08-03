Logitech разрабатывает «вечную» мышку которую не придется менять

Новый генеральный директор Logitech, Ханнеке Фабер, анонсировала разработку компьютерной мыши, рассчитанной на «бесконечное» использование. В интервью The Verge Фабер упомянула, что такая мышь может появиться на рынке в обозримом будущем. Ключевая особенность устройства — долговечность, обеспечиваемая регулярными обновлениями программного обеспечения, предоставляемыми по подписке.

Должны отметить что идея максимально надёжного устройства разумеется положительна для пользователей. Однако с точки зрения бизнеса это к сожалению утопическая мысль. Достаточно вспомнить кому сейчас принадлежит Volvo и существует ли до сих пор Saab.

Детали проекта

Концепция и особенности : Фабер уже видела концепт новой мыши, который был немного тяжелее типичных моделей. Это указывает на то, что дизайн и материалы будут отличаться от стандартных решений для повышения долговечности устройства.

: Фабер уже видела концепт новой мыши, который был немного тяжелее типичных моделей. Это указывает на то, что дизайн и материалы будут отличаться от стандартных решений для повышения долговечности устройства. Цена: Главный редактор The Verge Нилай Патель предположил, что стоимость «вечной мыши» может составлять около $200, что значительно выше средней цены на рынке. Такая цена может ограничить аудиторию до профессионалов или энтузиастов.

Подписка и программное обеспечение

Подписка : Обновления программного обеспечения будут предоставляться по подписке, что может компенсировать высокую начальную стоимость устройства.

: Обновления программного обеспечения будут предоставляться по подписке, что может компенсировать высокую начальную стоимость устройства. ПО для управления мышью: Одним из потенциальных недостатков является необходимость постоянного запуска программного обеспечения для управления мышью. Пользователи уже жаловались на подобные практики, например, на добавление программы запуска ChatGPT к периферийным устройствам Logitech.

Влияние на рынок

Аудитория : Высокая стоимость и необходимость подписки могут сделать устройство менее привлекательным для массового потребителя, ограничив его использование профессионалами и энтузиастами.

: Высокая стоимость и необходимость подписки могут сделать устройство менее привлекательным для массового потребителя, ограничив его использование профессионалами и энтузиастами. Ресурсоемкость: Клиентов также может беспокоить возможная нагрузка на ресурсы компьютера из-за постоянного запуска управляющего программного обеспечения.