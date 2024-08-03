Logitech розробляє “вічну” мишку, яку не доведеться міняти03.08.24
Нова генеральна директорка Logitech, Ханнеке Фабер, анонсувала розробку комп’ютерної миші, розрахованої на «нескінченне» використання. В інтерв’ю The Verge Фабер згадала, що така миша може з’явитися на ринку в найближчому майбутньому. Ключова особливість пристрою – довговічність, що забезпечується регулярними оновленнями програмного забезпечення, що надаються за передплатою.
Слід зазначити, що ідея максимально надійного пристрою очевидно позитивна для користувачів. Проте з погляду бізнесу це, на жаль, утопічна думка. Досить згадати, кому зараз належить Volvo і чи існує досі Saab.
Деталі проекту
- Концепція та особливості: Фабер вже бачила концепт нової миші, який був трохи важчим за типові моделі. Це вказує на те, що дизайн та матеріали відрізнятимуться від стандартних рішень для підвищення довговічності пристрою.
- Ціна: Головний редактор The Verge Нілай Патель припустив, що вартість «вічної миші» може становити близько $200, що значно вище за середню ціну на ринку. Така ціна може обмежити аудиторію до професіоналів чи ентузіастів.
Підписка та програмне забезпечення
- Підписка: Оновлення програмного забезпечення будуть надані за підпискою, що може компенсувати високу початкову вартість пристрою.
- ПЗ для керування мишею: Одним із потенційних недоліків є необхідність постійного запуску програмного забезпечення для керування мишею. Користувачі вже скаржилися на подібні практики, наприклад, додавання програми запуску ChatGPT до периферійних пристроїв Logitech.
Вплив на ринок
- Аудиторія: Висока вартість та необхідність передплати можуть зробити пристрій менш привабливим для масового споживача, обмеживши його використання професіоналами та ентузіастами.
- Ресурмісткість: Клієнтів також може турбувати можливе навантаження на ресурси комп’ютера через постійний запуск керуючого програмного забезпечення.
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