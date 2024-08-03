Logitech розробляє “вічну” мишку, яку не доведеться міняти

Нова генеральна директорка Logitech, Ханнеке Фабер, анонсувала розробку комп’ютерної миші, розрахованої на «нескінченне» використання. В інтерв’ю The Verge Фабер згадала, що така миша може з’явитися на ринку в найближчому майбутньому. Ключова особливість пристрою – довговічність, що забезпечується регулярними оновленнями програмного забезпечення, що надаються за передплатою.

Слід зазначити, що ідея максимально надійного пристрою очевидно позитивна для користувачів. Проте з погляду бізнесу це, на жаль, утопічна думка. Досить згадати, кому зараз належить Volvo і чи існує досі Saab.

Деталі проекту

Концепція та особливості : Фабер вже бачила концепт нової миші, який був трохи важчим за типові моделі. Це вказує на те, що дизайн та матеріали відрізнятимуться від стандартних рішень для підвищення довговічності пристрою.

: Фабер вже бачила концепт нової миші, який був трохи важчим за типові моделі. Це вказує на те, що дизайн та матеріали відрізнятимуться від стандартних рішень для підвищення довговічності пристрою. Ціна: Головний редактор The Verge Нілай Патель припустив, що вартість «вічної миші» може становити близько $200, що значно вище за середню ціну на ринку. Така ціна може обмежити аудиторію до професіоналів чи ентузіастів.

Підписка та програмне забезпечення

Підписка : Оновлення програмного забезпечення будуть надані за підпискою, що може компенсувати високу початкову вартість пристрою.

: Оновлення програмного забезпечення будуть надані за підпискою, що може компенсувати високу початкову вартість пристрою. ПЗ для керування мишею: Одним із потенційних недоліків є необхідність постійного запуску програмного забезпечення для керування мишею. Користувачі вже скаржилися на подібні практики, наприклад, додавання програми запуску ChatGPT до периферійних пристроїв Logitech.

Вплив на ринок

Аудиторія : Висока вартість та необхідність передплати можуть зробити пристрій менш привабливим для масового споживача, обмеживши його використання професіоналами та ентузіастами.

: Висока вартість та необхідність передплати можуть зробити пристрій менш привабливим для масового споживача, обмеживши його використання професіоналами та ентузіастами. Ресурмісткість: Клієнтів також може турбувати можливе навантаження на ресурси комп’ютера через постійний запуск керуючого програмного забезпечення.