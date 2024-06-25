Logitech Keys-To-Go 2 — клавиатура для iPad с тремя годами автономности25.06.24
Компания Logitech представила компактную клавиатуру Keys-To-Go 2 для iPad и других планшетов. Новинка оснащена клавишами с ножничным механизмом и ходом 1 мм. Клавиатура может одновременно подключаться к трём устройствам и быстро переключаться между ними. Она имеет две раскладки: универсальную и специальную для устройств Apple, таких как iPhone, iPad и Mac.
В верхнем ряду клавиатуры расположены клавиши быстрого доступа для регулировки громкости, воспроизведения мультимедиа, уровня яркости экрана и блокировки дисплея iPad.
Keys-To-Go 2 подключается по Bluetooth и работает от батареек, которые обеспечивают до 3 лет автономности. Клавиатура доступна в трёх цветах: Graphite, Pale Gray и Lilac, и уже продается на сайте производителя за $80.
Клавиатура Logitech отличается компактностью и лёгкостью, что делает её удобной для использования в дороге. Длительное время работы от батареек исключает необходимость частой их замены, а возможность подключения к нескольким устройствам делает её особенно полезной для тех, кто использует несколько гаджетов одновременно.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Logitech Keys-To-Go 2 — клавиатура для iPad с тремя годами автономностиiPad Logitech клавиатура
Logitech Keys-To-Go 2 подключается по Bluetooth и работает от батареек, которые обеспечивают до 3 лет автономности. Клавиатура доступна в трёх цветах: Graphite, Pale Gray и Lilac, и уже продается на сайте производителя за $80.
TrendForce: До конца 2024 года память станет дешевле, но видеокарты подорожаютбизнес оперативная память статистика
Несмотря на снижение цен на память DRAM и NAND, ожидается рост цен на передовые техпроцессы TSMC, что может повлиять на стоимость конечных продуктов, таких как видеокарты и другие устройства