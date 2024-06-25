Logitech Keys-To-Go 2 — клавиатура для iPad с тремя годами автономности

Компания Logitech представила компактную клавиатуру Keys-To-Go 2 для iPad и других планшетов. Новинка оснащена клавишами с ножничным механизмом и ходом 1 мм. Клавиатура может одновременно подключаться к трём устройствам и быстро переключаться между ними. Она имеет две раскладки: универсальную и специальную для устройств Apple, таких как iPhone, iPad и Mac.

В верхнем ряду клавиатуры расположены клавиши быстрого доступа для регулировки громкости, воспроизведения мультимедиа, уровня яркости экрана и блокировки дисплея iPad.

Keys-To-Go 2 подключается по Bluetooth и работает от батареек, которые обеспечивают до 3 лет автономности. Клавиатура доступна в трёх цветах: Graphite, Pale Gray и Lilac, и уже продается на сайте производителя за $80.

Клавиатура Logitech отличается компактностью и лёгкостью, что делает её удобной для использования в дороге. Длительное время работы от батареек исключает необходимость частой их замены, а возможность подключения к нескольким устройствам делает её особенно полезной для тех, кто использует несколько гаджетов одновременно.