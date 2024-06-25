Logitech Keys-To-Go 2 – клавіатура для iPad з трьома роками автономності25.06.24
Компанія Logitech представила компактну клавіатуру Keys-To-Go 2 для iPad та інших планшетів. Новинка оснащена клавішами з ножичним механізмом та ходом 1 мм. Клавіатура може одночасно підключатися до трьох пристроїв та швидко перемикатися між ними. Вона має дві розкладки: універсальну та спеціальну для пристроїв Apple, таких як iPhone, iPad та Mac.
У верхній частині клавіатури розташовані клавіші швидкого доступу для регулювання гучності, відтворення мультимедіа, рівня яскравості екрана та блокування дисплея iPad.
Keys-To-Go 2 підключається через Bluetooth і працює від батарейок, які забезпечують до 3 років автономності. Клавіатура доступна у трьох кольорах: Graphite, Pale Gray та Lilac, і вже продається на сайті виробника за $80.
Клавіатура Logitech відрізняється компактністю та легкістю, що робить її зручною для використання у дорозі. Тривалий час роботи від батарейок виключає необхідність їх частої заміни, а можливість підключення до кількох пристроїв робить її особливо корисною для тих, хто використовує кілька гаджетів одночасно.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Лінійка ігрових ноутбуків Acer Nitro поповнилася новими моделями середнього та високого середнього цінового сегменту. Розповімо про нову модель Acer Nitro 16 на процесорі AMD та відеокартою GeForce RTX докладніше.
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Logitech Keys-To-Go 2 – клавіатура для iPad з трьома роками автономностіiPad Logitech клавіатура
Logitech Keys-To-Go 2 підключається через Bluetooth і працює від батарейок, які забезпечують до 3 років автономності. Клавіатура доступна у трьох кольорах: Graphite, Pale Gray та Lilac, і вже продається на сайті виробника за $80.
TrendForce: До кінця 2024 року пам’ять стане дешевшою, але відеокарти подорожчаютьбізнес оперативна пам'ять статистика
Незважаючи на зниження цін на пам’ять DRAM та NAND, очікується зростання цін на передові техпроцеси TSMC, що може вплинути на вартість кінцевих продуктів, таких як відеокарти та інші пристрої