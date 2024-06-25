Logitech Keys-To-Go 2 – клавіатура для iPad з трьома роками автономності

Компанія Logitech представила компактну клавіатуру Keys-To-Go 2 для iPad та інших планшетів. Новинка оснащена клавішами з ножичним механізмом та ходом 1 мм. Клавіатура може одночасно підключатися до трьох пристроїв та швидко перемикатися між ними. Вона має дві розкладки: універсальну та спеціальну для пристроїв Apple, таких як iPhone, iPad та Mac.

У верхній частині клавіатури розташовані клавіші швидкого доступу для регулювання гучності, відтворення мультимедіа, рівня яскравості екрана та блокування дисплея iPad.

Keys-To-Go 2 підключається через Bluetooth і працює від батарейок, які забезпечують до 3 років автономності. Клавіатура доступна у трьох кольорах: Graphite, Pale Gray та Lilac, і вже продається на сайті виробника за $80.

Клавіатура Logitech відрізняється компактністю та легкістю, що робить її зручною для використання у дорозі. Тривалий час роботи від батарейок виключає необхідність їх частої заміни, а можливість підключення до кількох пристроїв робить її особливо корисною для тих, хто використовує кілька гаджетів одночасно.