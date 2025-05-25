Лидары автомобилей выжигают матрицы камер смартфонов

Пользователь Reddit под ником Jeguetelli провёл эксперимент, который, по его словам, завершился необратимым повреждением камеры смартфона. Всё из-за съёмки лидара, установленного на крыше нового электрокара Volvo EX90.

Лидар (от англ. Light Detection and Ranging) используется в автомобилях с автопилотом для создания 3D-модели окружающей среды. Он излучает поток инфракрасных лазеров, невидимых для человеческого глаза, но уязвимых для сенсоров камер. При фокусировке на активный лидар на изображении появляются точки — это не артефакты, а физическое повреждение сенсора.

«Никогда не снимайте на видео новую EX90, иначе сожжёте камеру телефона. Лазеры лидара это делают», — написал Jeguetelli.

На видео видно, как изображение портится, когда камера направлена на лидар с телеобъективом. При переключении на широкоугольный объектив повреждений не видно — вероятно, повреждена только одна линза модуля.

Это не первый случай: ещё в 2019 году инженер из сферы беспилотных технологий сообщил изданию Ars Technica, что его камера Sony стоимостью $2000 перестала работать после съёмки машин с лидарами на выставке CES. В обоих случаях ключевым фактором стало использование длиннофокусной оптики, которая усиливает эффект лазера.

Важно

Глазам лидары не вредят — лидары автомобилей, включая Volvo, работают на длине волны 1550 нм, которая не может проникнуть в глаз до сетчатки.

Производители предупреждают, что лидары могут повредить камеры при близкой съёмке, особенно с зум-объективами. Такие предупреждения есть в технической документации, но мало кто их читает.

Tesla не использует лидары, предпочитая камеры и нейросети. Это снижает риск для камер, но вызывает споры о надёжности таких систем.

Не стоит направлять смартфон с зум-камерой прямо на лидар — особенно с близкого расстояния. Это может обернуться дорогостоящим ремонтом.