Лідари автомобілів випалюють матриці камер смартфонів25.05.25
Користувач Reddit під ніком Jeguetelli провів експеримент, який завершився незворотним пошкодженням камери смартфона. Все завдяки зйомці лідара, встановленого на даху нового електрокара Volvo EX90.
Лідар (від англ. Light Detection and Ranging) використовується в автомобілях з автопілотом для створення 3D-моделі навколишнього середовища. Він випромінює потік інфрачервоних лазерів, невидимих для людського ока, але вразливих до сенсорів камер. Під час фокусування на активний лідер на зображенні з’являються крапки – це не артефакти, а фізичне пошкодження сенсора.
«Ніколи не знімайте на відео нову EX90, інакше спалите камеру телефону. Лазери лідара це роблять», – написав Jeguetelli.
На відео видно, як зображення псується, коли камера спрямована лідер з телеоб’єктивом. При перемиканні на ширококутний об’єктив пошкоджень не видно, ймовірно, пошкоджена лише одна лінза модуля.
Це не перший випадок: ще в 2019 році інженер зі сфери безпілотних технологій повідомив виданню Ars Technica, що його камера Sony вартістю $2000 перестала працювати після зйомки машин з лідерами на виставці CES. В обох випадках ключовим фактором стало використання довгофокусної оптики, яка посилює ефект лазера.
Важливо
- Очам лідары не шкодять — лідары автомобілів, включаючи Volvo, працюють на довжині хвилі 1550 нм, яка не може проникнути в око до сітківки.
- Виробники попереджають, що лідари можуть пошкодити камери при зйомці, особливо з зум-об’єктивами. Такі попередження є у технічній документації, але мало хто їх читає.
- Tesla не використовує лідери, віддаючи перевагу камерам і нейромережам. Це знижує ризик для камер, але викликає суперечки щодо надійності таких систем.
Не варто спрямовувати смартфон із зум-камерою прямо на лідер – особливо з близької відстані. Це може обернутися дорогим ремонтом.
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Не варто спрямовувати смартфон із зум-камерою прямо на лідер – особливо з близької відстані. Це може обернутися дорогим ремонтом.
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