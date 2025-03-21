Летсплеи и видеоблогеры вредят продажам игр21.03.25
Новое исследование, опубликованное в журнале Marketing Science, выявило неожиданный эффект инфлюенсер-маркетинга в игровой индустрии. Контент, создаваемый YouTube-блогерами, способен значительно повысить вовлеченность игроков, однако в некоторых случаях разработчики могут терять миллионы долларов из-за падения продаж.
Анализируя данные Steam, ученые установили, что YouTube-контент оказывает двойственное влияние. С одной стороны, видеоролики увеличивают время, проводимое в игре, а с другой — снижают объемы продаж, особенно у сюжетно-ориентированных проектов. Многие игроки предпочитают «пройти игру на YouTube», вместо того чтобы покупать ее.
Исследование опирается на события периода Adpocalypse, когда резкие изменения рекламной политики YouTube привели к массовым задержкам публикации контента. Это позволило ученым изучить влияние инфлюенсеров без сопутствующих факторов, и результаты оказались неожиданными.
По мнению профессора Наня Ли из Тунцзийского университета, видео на YouTube могут как сделать игру вирусной, так и привести к убыткам. Игры с долгосрочной вовлеченностью, такие как Minecraft и Fortnite, получают выгоду от популярности среди блогеров. В то же время сюжетные RPG и проекты с одноразовой покупкой могут терять доход из-за полного раскрытия игрового контента в видео.
Выводы исследования подтверждают, что универсальный подход к маркетингу в игровой индустрии больше не работает. Разработчикам необходимо учитывать специфику своих игр при работе с инфлюенсерами, поскольку популярность на YouTube не всегда означает коммерческий успех.
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Новое исследование, опубликованное в журнале Marketing Science, выявило неожиданный эффект инфлюенсер-маркетинга в игровой индустрии
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