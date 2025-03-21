Летсплеї та відеоблогери шкодять продажам ігор21.03.25
Нове дослідження, опубліковане в журналі Marketing Science, виявило несподіваний ефект інфлюєнсер-маркетингу в ігровій індустрії. Контент, створюваний YouTube-блогерами, здатний значно підвищити залучення гравців, проте в деяких випадках розробники можуть втрачати мільйони доларів через падіння продажів.
Аналізуючи дані Steam, вчені встановили, що YouTube-контент має подвійний вплив. З одного боку, відеоролики збільшують час у грі, а з іншого — знижують обсяги продажів, особливо у сюжетно-орієнтованих проектів. Багато гравців вважають за краще «пройти гру на YouTube», замість купувати її.
Дослідження спирається на події періоду Adpocalypse, коли різкі зміни рекламної політики YouTube спричинили масові затримки публікації контенту. Це дозволило вченим вивчити вплив інфлюєнсерів без супутніх факторів, і результати виявилися несподіваними.
На думку професора Наня Лі з університету Тунцзі, відео на YouTube можуть як зробити гру вірусною, так і призвести до збитків. Ігри з довгостроковою залученістю, такі як Minecraft і Fortnite, отримують вигоду від популярності серед блогерів. У той же час сюжетні RPG та проекти з одноразовою покупкою можуть втрачати прибуток через повне розкриття ігрового контенту у відео.
Висновки дослідження підтверджують, що універсальний підхід до маркетингу в ігровій промисловості більше не працює. Розробникам необхідно враховувати специфіку своїх ігор під час роботи з інфлюєнсерами, оскільки популярність на YouTube не завжди означає комерційний успіх.
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Нове дослідження, опубліковане в журналі Marketing Science, виявило несподіваний ефект інфлюєнсер-маркетингу в ігровій індустрії
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