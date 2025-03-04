Lenovo Yoga Solar PC — концепт ноутбука со встроенными солнечными панелями

Lenovo представила на выставке MWC 2025 в Барселоне концептуальный ноутбук Yoga Solar PC, получивший встроенные солнечные панели для автономной подзарядки. В крышку устройства встроена панель с коэффициентом преобразования более 24%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Благодаря этому технологическому решению всего 20 минут нахождения под прямым солнечным светом могут обеспечить около часа воспроизведения видео.

Компания достигла таких показателей благодаря технологии «Back Contact Cell», которая улучшает поглощение света и позволяет поддерживать заряд даже в слабом освещении. Однако эффективность зарядки все же значительно ниже, чем в случае подключения к электросети, а производимой энергии недостаточно для активной работы устройства без дополнительного питания. Lenovo пока не раскрыла другие технические характеристики и не сообщила, планирует ли выпускать серийную версию Yoga Solar PC в ближайшем будущем.