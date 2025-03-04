25.02.25
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
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Oppo Reno13 Pro

Нам представилась возможность одними из первых рассказать про смартфон Oppo Reno13 Pro – представителя среднего высокого класса с хорошей производительностью, неплохими камерами и новыми алгоритмами обработки фото.