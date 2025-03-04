Lenovo Yoga Solar PC – концепт ноутбука із вбудованими сонячними панелями04.03.25
Lenovo представила на виставці MWC 2025 у Барселоні концептуальний ноутбук Yoga Solar PC, який отримав вбудовані сонячні панелі для автономної підзарядки. У кришку пристрою вбудована панель з коефіцієнтом перетворення понад 24%, що є одним із найвищих показників у галузі. Завдяки цьому технологічному рішенню всього 20 хвилин знаходження під прямим сонячним світлом можуть забезпечити близько години відтворення відео.
Компанія досягла таких показників завдяки технології “Back Contact Cell”, яка покращує поглинання світла та дозволяє підтримувати заряд навіть у слабкому освітленні. Однак ефективність зарядки все ж таки значно нижча, ніж у разі підключення до електромережі, а виробленої енергії недостатньо для активної роботи пристрою без додаткового живлення. Lenovo поки не розкрила інших технічних характеристик і не повідомила, чи планує випускати серійну версію Yoga Solar PC у найближчому майбутньому.
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Lenovo Yoga Solar PC – концепт ноутбука із вбудованими сонячними панелями Lenovo MWC концепт ноутбук
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