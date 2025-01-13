Lenovo Legion Pro 7i c Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX и OLED-дисплеем стоит от $240013.01.25
Игровые ноутбуки Lenovo Legion получили масштабное обновление с новыми процессорами и видеокартами, включая RTX 5090. Флагманская модель Legion Pro 7i оснащена процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. Система охлаждения Coldfront Vapor поддерживает тепловую мощность (TDP) до 250 Вт. Конфигурации включают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 6400 МГц и чипы LA1+LA3 AI, которые оптимизируют работу CPU и GPU в реальном времени.
Ноутбук имеет 16-дюймовый OLED-дисплей WQXGA (2560×1600, 16:10) с частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс и яркостью до 500 нит. Среди портов — два USB-C (один Thunderbolt 4), три USB-A и HDMI 2.1. Продажи начнутся в марте по цене от $2399, а конфигурации с RTX 5090 будут стоить дороже.
Legion Pro 5i и Pro 5
Legion Pro 5i (Intel) и Pro 5 (AMD) оснащены процессорами Intel Ultra 9 275HX или AMD Ryzen 9 9955HX соответственно. Их охлаждение поддерживает TDP до 200 Вт, что позволяет устанавливать видеокарты вплоть до RTX 5070 Ti. Объем оперативной памяти DDR5 достигает 32 ГБ (2 x 16 ГБ). Оба ноутбука оснащены 16-дюймовыми OLED-дисплеями WQXGA (2560×1600, 16:10) с яркостью до 500 нит и временем отклика 1 мс. Частота обновления экрана — 165 Гц.
Lenovo AI Engine+ в этих моделях динамически регулирует производительность в зависимости от текущей нагрузки. Pro 5i поступит в продажу в мае по цене от $1499, а Pro 5 появится в июне с ценником от $1399.
Lenovo Legion 7i
Ноутбук Legion 7i 10-го поколения ориентирован на пользователей, работающих с программами в STEM-сфере. Модель оснащена процессором Intel Ultra 9 275HX, видеокартой до RTX 5070 и 16-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA (2560×1600) с частотой до 240 Гц и временем отклика 1 мс. Система охлаждения Coldfront Hyper поддерживает TDP до 145 Вт. Ноутбук выйдет в июне по цене от $1599.
Lenovo Legion 5i
Более доступная модель Legion 5i 10-го поколения предназначена для студентов и универсальных пользователей. Ноутбук оснащен 15,1-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA (2560×1600, 16:10) с частотой 165 Гц и временем отклика 1 мс. Внутри — процессор Intel Core Ultra 9 275HX или AMD Ryzen AI 7 350 и видеокарта до RTX 5070. Продажи Legion 5i начнутся в мае, стартовая цена составит $1299.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся в деталях
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Lenovo Legion Pro 7i c Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX и OLED-дисплеем стоит от $2400 Intel Lenovo Nvidia OLED ноутбук
Игровые ноутбуки Lenovo Legion получили масштабное обновление с новыми процессорами и видеокартами, включая RTX 5090.
Asus выпустит 24 модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в сериях ROG Astral, ROG Strix, TUF Gaming и Prime Asus CES GeForce RTX видеокарта
Asus представила новую линейку видеокарт на базе архитектуры NVIDIA Blackwell — GeForce RTX 50. Среди новинок выделяется ультимативная серия ROG Astral, предлагающая как воздушное, так и жидкостное охлаждение
Lenovo Legion Pro 7i c Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX и OLED-дисплеем стоит от $2400
Asus выпустит 24 модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в сериях ROG Astral, ROG Strix, TUF Gaming и Prime
Игровой ноутбук Razer Blade 16 оснащен чипом AMD Ryzen AI 9 HX 370 и NVIDIA GeForce RTX 5090
Lenovo Legion Go S — портативная консоль на базе SteamOS
Nvidia GeForce RTX 5090D — видеокарта для китайского рынка. На 30% урезана производительность, частоты те же
Робот-пылесос Roborock Saros Z70 может поднимать вещи с пола
CES 2025: SwitchBot K20+ Pro — многозадачный домашний робот-пылесос, сигнализация, очиститель воздуха и курьер
Twitter (X) станет платным
Сервис онлайн гейминга Nvidia GeForce Now выпустили для Steam Deck
Petcube выпустила умный питьевой фонтан для домашних питомцев