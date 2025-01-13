Lenovo Legion Pro 7i c Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX и OLED-дисплеем стоит от $2400

Игровые ноутбуки Lenovo Legion получили масштабное обновление с новыми процессорами и видеокартами, включая RTX 5090. Флагманская модель Legion Pro 7i оснащена процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. Система охлаждения Coldfront Vapor поддерживает тепловую мощность (TDP) до 250 Вт. Конфигурации включают до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 6400 МГц и чипы LA1+LA3 AI, которые оптимизируют работу CPU и GPU в реальном времени.

Ноутбук имеет 16-дюймовый OLED-дисплей WQXGA (2560×1600, 16:10) с частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс и яркостью до 500 нит. Среди портов — два USB-C (один Thunderbolt 4), три USB-A и HDMI 2.1. Продажи начнутся в марте по цене от $2399, а конфигурации с RTX 5090 будут стоить дороже.

Legion Pro 5i и Pro 5

Legion Pro 5i (Intel) и Pro 5 (AMD) оснащены процессорами Intel Ultra 9 275HX или AMD Ryzen 9 9955HX соответственно. Их охлаждение поддерживает TDP до 200 Вт, что позволяет устанавливать видеокарты вплоть до RTX 5070 Ti. Объем оперативной памяти DDR5 достигает 32 ГБ (2 x 16 ГБ). Оба ноутбука оснащены 16-дюймовыми OLED-дисплеями WQXGA (2560×1600, 16:10) с яркостью до 500 нит и временем отклика 1 мс. Частота обновления экрана — 165 Гц.

Lenovo AI Engine+ в этих моделях динамически регулирует производительность в зависимости от текущей нагрузки. Pro 5i поступит в продажу в мае по цене от $1499, а Pro 5 появится в июне с ценником от $1399.

Lenovo Legion 7i

Ноутбук Legion 7i 10-го поколения ориентирован на пользователей, работающих с программами в STEM-сфере. Модель оснащена процессором Intel Ultra 9 275HX, видеокартой до RTX 5070 и 16-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA (2560×1600) с частотой до 240 Гц и временем отклика 1 мс. Система охлаждения Coldfront Hyper поддерживает TDP до 145 Вт. Ноутбук выйдет в июне по цене от $1599.

Lenovo Legion 5i

Более доступная модель Legion 5i 10-го поколения предназначена для студентов и универсальных пользователей. Ноутбук оснащен 15,1-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA (2560×1600, 16:10) с частотой 165 Гц и временем отклика 1 мс. Внутри — процессор Intel Core Ultra 9 275HX или AMD Ryzen AI 7 350 и видеокарта до RTX 5070. Продажи Legion 5i начнутся в мае, стартовая цена составит $1299.