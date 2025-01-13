Lenovo Legion Pro 7i c Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX та OLED-дисплеєм коштує від $240013.01.25
Ігрові ноутбуки Lenovo Legion отримали масштабне оновлення з новими процесорами та відеокартами, включаючи RTX 5090. Флагманська модель Legion Pro 7i оснащена процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090. Система охолодження Coldfront Vapor підтримує теплову системуКонфігурації включають до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 6400 МГц та чіпи LA1+LA3 AI, які оптимізують роботу CPU та GPU у реальному часі.
Ноутбук має 16-дюймовий OLED-дисплей WQXGA (2560×1600, 16:10) із частотою 240 Гц, часом відгуку 1 мс та яскравістю до 500 нит. Серед портів – два USB-C (один Thunderbolt 4), три USB-A та HDMI 2.1. Продаж почнеться в березні за ціною від $2399, а конфігурації з RTX 5090 коштуватимуть дорожче.
Legion Pro 5i и Pro 5
Legion Pro 5i (Intel) та Pro 5 (AMD) оснащені процесорами Intel Ultra 9 275HX або AMD Ryzen 9 9955HX відповідно. Їхнє охолодження підтримує TDP до 200 Вт, що дозволяє встановлювати відеокарти аж до RTX 5070 Ti. Об’єм оперативної пам’яті DDR5 досягає 32 ГБ (2 x 16 ГБ). Обидва ноутбуки оснащені 16-дюймовими OLED-дисплеями WQXGA (2560×1600, 16:10) з яскравістю до 500 нит і часом відгуку 1 мс. Частота оновлення екрана – 165 Гц.
Lenovo AI Engine+ у цих моделях динамічно регулює продуктивність залежно від поточного навантаження. Pro 5i надійде у продаж у травні за ціною від $1499, а Pro 5 з’явиться у червні з цінником від $1399.
Lenovo Legion 7i
Ноутбук Legion 7i 10-го покоління орієнтований на користувачів, які працюють із програмами у STEM-сфері. Модель оснащена процесором Intel Ultra 9 275HX, відеокартою до RTX 5070 та 16-дюймовим OLED-дисплеєм WQXGA (2560×1600) із частотою до 240 Гц та часом відгуку 1 мс. Система охолодження Coldfront Hyper підтримує TDP до 145 Вт. Ноутбук вийде у червні за ціною від $1599.
Lenovo Legion 5i
Більш доступна модель Legion 5i 10-го покоління призначена для студентів та універсальних користувачів. Ноутбук оснащений 15,1-дюймовим OLED-дисплеєм WQXGA (2560×1600, 16:10) із частотою 165 Гц та часом відгуку 1 мс. Усередині – процесор Intel Core Ultra 9 275HX або AMD Ryzen AI 7 350 і відеокарта до RTX 5070. Продаж Legion 5i почнеться в травні, стартова ціна складе $1299.
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