Lego будет делать все шины из вторсырья к концу 2025 года

Lego, крупнейший в мире производитель шин по количеству выпускаемых единиц, представила новый экологичный материал rSEBS для производства своих миниатюрных покрышек. Этот материал создается из переработанных рыболовных сетей и машинного масла, что позволяет снизить зависимость от ископаемого сырья.

К концу 2025 года новые шины станут стандартом для всех наборов Lego, а уже сейчас они используются в ряде конструкторов. Первоначально доля переработанных материалов в составе покрышек составит не менее 30%.

Экологичная инициатива с rSEBS — часть глобальной стратегии Lego по переходу на устойчивые материалы. Ранее компания начала производить пластиковые детали из бразильского сахарного тростника и изготавливать прозрачные элементы конструкторов из переработанного искусственного мрамора.